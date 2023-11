Veja o que disse Lula sobre o Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil foi criado pelo governo para a renegociação de dívidas entre os consumidores e as empresas, oferecendo condições especiais de pagamentos e descontos. Sendo assim, nesta quarta-feira (22), ocorrerá o chamado “Dia D – Mutirão Desenrola”. Este evento está sendo feito em parceria com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores, e visa incentivar as negociações do programa, aumentando seu alcance.

Dessa forma, nesta terça-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pedido em Brasília, para que aqueles com dívidas em aberto procurem seus bancos, com intuito de renegociar os débitos através do programa Desenrola Brasil.

“Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o nome limpo na praça”, afirmou Lula durante o programa semanal chamado de “Conversa com o Presidente”.

No mutirão que ocorre nesta quarta-feira (22), os bancos irão estender os horários de atendimento em suas agências, buscando incentivar a renegociação das dívidas. Segundo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também estava no programa “Conversa com o Presidente”, o Desenrola Brasil oferece, em média, 83% de desconto nas dívidas, porém este valor pode chegar a 99%.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de estudantes ou formados que possuem dívidas em aberto com o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) também podem realizar a renegociação com descontos de até 99%. Para isso, basta entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo financiamento.

Nova fase do Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil entrou em uma nova fase nesta segunda-feira (20), a qual permite que a Faixa 1 do programa renegocie dívidas de até R$ 20 mil. Estão inclusos na Faixa 1 os devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Sendo assim, as dívidas de R$ 5.000,01 a R$ 20 mil podem ser refinanciadas até o dia 30 de dezembro. Com o final do prazo, os descontos serão mantidos, porém, os débitos apenas poderão ser pagos à vista. A Faixa 1 do Desenrola Brasil inclui dívidas bancárias, como cartão de crédito e empréstimos, assim como contas que estão atrasadas, como de água e luz.



A segunda fase do Desenrola Brasil, na verdade, começou em outubro, sendo que os beneficiários da Faixa 1 podiam renegociar as dívidas de até R$ 5 mil pelo site oficial do programa. No entanto, como se passaram os 40 primeiros dias da segunda fase, e ainda sobraram recursos do Fundo Garantidor de Operações (FGO), a renegociação foi ampliada para dívidas de até R$ 20 mil. O FGO, para quem não conhece, é um fundo do Tesouro Nacional que cobre possíveis calotes de quem adere à renegociação.

É importante destacar que, para acessar a plataforma e conseguir renegociar as dívidas, o consumidor deve possuir cadastro no Portal Gov.br. Além disso, é necessário possuir nível de segurança prata ou ouro na conta, assim como todos os dados cadastrais atualizados. Por fim, basta que o consumidor escolha alguma instituição financeira ou empresa que está inscrita no Desenrola Brasil, selecione o número de parcelas e efetue o pagamento, com os descontos podendo chegar a 99%.