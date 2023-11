Veja o que fazer para receber esse benefício

O Auxílio-gás Nacional é um programa do governo federal que auxilia milhões de brasileiros em todo o país. Com pagamentos bimestrais, o benefício é uma importante ajuda para as famílias de baixa renda.

Neste artigo, vamos explorar como funciona o Auxílio-gás Nacional, as datas de liberação para dezembro e como garantir o recebimento do benefício.

Como funciona o Auxílio-gás Nacional?

Diferentemente do programa Bolsa Família, o Auxílio-gás Nacional é um benefício com caráter bimestral. Isso significa que os pagamentos são efetuados a cada dois meses. Após o recebimento em outubro, a próxima liberação está prevista para dezembro, sem nenhuma previsão de pagamento para novembro.

Os pagamentos do Auxílio-gás Nacional são organizados conforme o número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O cronograma prevê a liberação dos valores nos 10 últimos dias úteis do mês.

No entanto, em dezembro, haverá uma pequena mudança para que todos os beneficiários recebam o auxílio antes das festas de fim de ano.

Datas do Auxílio-gás para dezembro

Confira abaixo o calendário completo dos pagamentos do Auxílio-gás Nacional em dezembro, conforme o último dígito do NIS do beneficiário:

NIS final 1: 12 de dezembro

NIS final 2: 13 de dezembro

NIS final 3: 14 de dezembro

NIS final 4: 15 de dezembro

NIS final 5: 18 de dezembro

NIS final 6: 19 de dezembro

NIS final 7: 20 de dezembro

NIS final 8: 21 de dezembro

NIS final 9: 22 de dezembro

NIS final 0: 23 de dezembro



É importante destacar que essas são as datas previstas para a liberação do benefício, mas podem estar sujeitas a alterações. Por isso, é recomendado que os beneficiários fiquem atentos aos comunicados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Requisitos para receber o Auxílio-gás Nacional

Para ter direito ao Auxílio-gás Nacional, é necessário atender a alguns requisitos. São eles:

Ter uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), que é uma iniciativa do governo federal para reunir informações das pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 660. Residir com ao menos um integrante que seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Caso você ainda não esteja inscrito no CadÚnico, é importante realizar o cadastro quanto antes para garantir o recebimento do Auxílio-gás Nacional.

Como garantir o recebimento em dezembro?

Para garantir o recebimento do Auxílio-gás Nacional em dezembro, é fundamental seguir os requisitos mencionados anteriormente. Além disso, é importante manter as informações atualizadas no CadÚnico, como endereço, renda familiar e composição da família. Isso garante que o governo tenha todos os dados necessários para realizar os pagamentos.

Caso você já esteja inscrito no CadÚnico, verifique se todas as informações estão atualizadas e, se necessário, faça a atualização. É possível realizar o cadastro ou atualização em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em uma unidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) mais próxima.

Ademais, o Auxílio-gás Nacional é um benefício importante para as famílias de baixa renda em todo o país. Com pagamentos bimestrais, o programa auxilia milhões de brasileiros a garantirem o acesso ao gás de cozinha. Para receber o benefício em dezembro, é necessário atender aos requisitos mencionados e estar com as informações atualizadas no CadÚnico.

Fique atento ao calendário de liberação e aproveite o auxílio antes das festas de fim de ano. Lembre-se de sempre buscar informações atualizadas junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) para garantir que você esteja por dentro de todas as novidades e mudanças relacionadas ao Auxílio-gás Nacional.

Não perca a oportunidade de garantir esse benefício e aproveitar o gás de cozinha para a preparação de refeições em sua casa. Aproveite o Auxílio-gás Nacional e tenha um fim de ano mais tranquilo e seguro.

