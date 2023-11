Veja o valor pago pela quantidade de filhos em cada cadastro

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, passou por uma significativa transformação em 2023. A principal mudança foi a inclusão de valores adicionais por filhos cadastrados, uma inovação que visa atender melhor as necessidades das famílias com crianças.

Como Funciona o Novo Modelo do Bolsa Família?

Anteriormente, o valor do Bolsa Família era fixo, independentemente do número de crianças na família. O novo modelo, no entanto, leva em consideração o fato de que as despesas mensais de uma família com crianças são mais altas devido aos gastos com educação, alimentação, vestuário, remédios e outros cuidados necessários.

A partir de março, o governo federal começou a liberar benefícios complementares. Inicialmente, foi liberada uma quantia extra para cada criança de 0 a 6 anos. Nos meses seguintes, foram anunciadas mais novidades, beneficiando famílias com crianças de até 17 anos. Até mesmo os bebês de até 7 meses passaram a ter direito a um valor adicional.

É importante destacar que manter os dados do Cadastro Único atualizados é fundamental para garantir a permanência no programa e receber os benefícios complementares devidos.

Quanto Recebe uma Família pelo Bolsa Família 2023?

O valor base do Bolsa Família 2023 é de R$ 600, que é o mínimo a ser recebido por cada grupo beneficiário. Além disso, há valores adicionais de acordo com a composição familiar:

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): aumento de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre sete e dezessete anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz).

Dica: Quanto maior o número de crianças na família, maior será a quantia recebida no programa.



Você também pode gostar:

Como Aumentar o Valor Recebido pelo Bolsa Família?

Se você tem uma criança dentro do limite de idade que garante um benefício complementar e ainda não está recebendo, é possível aumentar o valor do Bolsa Família. Para isso, é preciso informar ao governo os membros que compõem a sua família.

O Cadastro Único desempenha exatamente esse papel. Ele permite que o sistema público identifique os dados da família quando uma nova seleção em programas sociais é realizada ou quando complementos financeiros são liberados.

Para atualizar os dados no Cadastro Único, siga estes passos:

Vá até a unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município; Solicite a atualização de dados no Cadastro Único; Informe o nome completo da criança, sua idade e o grau de parentesco; Apresente a certidão de nascimento da criança ou adolescente.

Como Consultar o Valor do Bolsa Família?

Após a atualização cadastral, o titular pode consultar online o valor do Bolsa Família 2023 de cada mês. Esta consulta permite descobrir o valor transferido para a conta naquele mês. Recomenda-se que esta consulta seja feita uma semana antes do início dos pagamentos.

Para consultar, você pode usar:

App Bolsa Família – ao fazer login, na primeira página já haverá informação sobre o valor e a data de pagamento;

App Caixa Tem – clique em “Bolsa Família” e no chat escolha por “Saldo”;

Telefone da Caixa – número 111;

Telefone do Ministério do Desenvolvimento Social – número 121.

Calendário Bolsa Família de Novembro

O próximo pagamento do Bolsa Família acontece a partir do dia 17 de novembro. Veja a seguir as datas de pagamento de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social):

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

>NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Compreender as mudanças no Bolsa Família e como elas afetam o valor recebido é fundamental para as famílias beneficiárias. Se você tem direito a benefícios complementares e ainda não está recebendo, é importante atualizar os dados no Cadastro Único o quanto antes.