Veja onde e como encontrar pasagens aéreas com descontos na Black Friday

A Black Friday, para quem não conhece, é uma data comemorativa que marca o início das compras do Natal, na qual várias lojas oferecem descontos e condições de pagamento especiais. Ela ocorre nesta sexta-feira (24), a última de novembro, e também traz a possibilidade de comprar passagens aéreas na internet por preços muito mais baratos do que o normal.

Isso porque diversas companhias aéreas e agências de turismo, como Decolar, LATAM, CVC e ViajaNet, estão promovendo campanhas promocionais com passagens aéreas mais baratas, para viagens nacionais e internacionais. Dessa forma, é possível aproveitar esta Black Friday para planejar as férias e obter descontos nos voos.

Dicas para comprar passagens aéreas na Black Friday

Existem algumas dicas muito importantes para aqueles que desejam comprar passagens aéreas a preços mais baratos nesta Black Friday 2023. A primeira delas é se cadastrar nos sites de companhias aéreas, nos quais é possível se manter atualizado com as promoções e novidades.

Além disso, outra dica importante é ativar alertas de preço para determinados destinos de voos. Sendo assim, o usuário consegue receber notificações quando surgirem descontos e preços reduzidos, permitindo a comparação entre diferentes empresas em sites especializados

Pesquisar diferentes datas para a viagem também pode ser muito útil para encontrar opções mais baratas nesta Black Friday. Isso porque algumas datas mais concorridas acabam encarecendo os preços das passagens aéreas.

Por fim, é de grande importância checar a flexibilidade de alteração do horário e data do voo antes de comprar a passagem aérea. As passagens em promoção podem apresentar pouca ou nenhuma possibilidade de alterações, o que pode gerar transtornos em casos de emergência. O usuário também deve ficar atento às eventuais cobranças adicionais no voo, como taxas extras para bagagem, escolha de assentos, seguro-viagem, entre outras.

Alguns sites permitem encontrar passagens aéreas mais baratas na Black Friday de maneira mais fácil, como o site da companhia aérea LATAM Airlines, por exemplo. Nesta plataforma, o usuário conta com a “Esquenta Black Friday”, que oferece descontos de até 30% para passagens aéreas nacionais e internacionais.

Além disso, alguns pacotes de viagens da companhia podem ser encontrados com até 45% de desconto. A Black Friday da LATAM começa nesta sexta-feira (24), e se estende até o dia 26 de novembro.

O site da companhia aérea Azul também está com diversas promoções nesta Black Friday. Sendo assim, os pacotes de viagens, que incluem voos e hospedagem para o ano de 2024, podem chegar aos 30% de desconto, já os hotéis podem ser encontrados com uma redução de até 25% no valor original. Os usuários também contam com a possibilidade de assinar o clube de benefícios da empresa, o qual oferece descontos de até 40%.

Alguns sites de busca também podem ser muito úteis na Black Friday, como o Google Flights, que permite fazer pesquisas e encontrar as passagens aéreas mais baratas. O site é muito simples de usar, sendo que basta digitar a origem, destino e as datas de ida e volta para que sejam exibidas diversas opções de voos disponíveis. A ferramenta também oferece diversos recursos que ajudam na busca, como o calendário e o gráfico de preços, que fornecem as datas em que as passagens estão mais baratas.