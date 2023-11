Veja onde o Dia da Consciência Negra é feriado no Brasil

O feriado da Proclamação da República foi comemorado na última quarta-feira, dia 15 de novembro. Após essa data, os brasileiros passaram a se perguntar qual o próximo feriado do país, já que estas ocasiões são bastante desejadas por boa parte das pessoas.

Nos últimos dias, muitos brasileiros começaram a se perguntar se o Dia da Consciência Negra é feriado no país. A data é marcada pela celebração à comunidade negra, bem como pela reflexão em relação ao valor e à contribuição desta grande comunidade para o Brasil.

Em resumo, o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, ou seja, daqui há quatro dias, na próxima segunda-feira. No entanto, a data se trata apenas de um ponto facultativo, ou seja, não é um feriado nacional.

Isso quer dizer que a data não garante descanso remunerado aos trabalhadores, ao menos não de maneira obrigatória. Contudo, alguns estados do país têm leis que definem a data como feriado estadual, liberando os trabalhadores do serviço.

Feriado nacional x ponto facultativo

Em primeiro lugar, vale destacar as diferenças entre feriado e ponto facultativo. Aliás, muitos brasileiros confundem os termos, que possuem significados e implicações distintas aos trabalhadores.

A saber, os feriados nacionais têm previsão em lei federal. Dessa forma, estas folgas valem para todo o território nacional. Por outro lado, os pontos facultativos não possuem essa especificação. Estes dias só serão considerados feriado se houver lei estadual ou municipal que considere a data como tal.

Portanto, a situação dos trabalhadores pode ser diferente de um município para o outro em caso de ponto facultativo. Por exemplo, alguns municípios e estados podem determinar em lei a folga do trabalho nessas datas, transformando-as em feriados locais. Já outros locais podem optar pelo trabalho normal, sem dar aos trabalhadores o direito ao descanso remunerado.



Você também pode gostar:

Consciência Negra virou feriado em São Paulo em 2023

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou uma lei que tornou o Dia da Consciência Negra em feriado estadual. O governo estadual publicou a medida no Diário Oficial no dia 13 de setembro. Com isso, o estado terá a data como feriado pela primeira vez em 2023.

Dessa forma, os 645 municípios de São Paulo, que tinham o poder de decidir se iriam decretar o feriado na data, perderam esse poder de decisão. Agora, o Dia da Consciência Negra é feriado em todos os municípios do estado.

Vale destacar que, em 2011, a então presidenta Dilma Rousseff oficializou o dia 20 de novembro como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. No entanto, ela não considerou a data feriado nacional. Isso só acontecerá se houver publicação de alguma lei federal determinando o feriado.

Dia da Consciência Negra é feriado em 6 estados

De todo modo, trabalhadores de outros estados também poderão aproveitar o feriado, uma vez que o estado de São Paulo não é o único a ter uma lei sancionando a data como feriado.

Confira abaixo todos estados onde o Dia da Consciência Negra também é feriado estadual:

Alagoas ;

; Amazonas;

Amapá ;

; Mato Grosso;

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Além destes, existem três capitais estaduais que também estabeleceram a data como feriado:

Goiânia (GO);

João Pessoa (PB);

Florianópolis (SC).

Cabe ressaltar que existe ao menos uma cidade nos seguintes estados que considera o Dia da Consciência Negra como feriado, e não como ponto facultativo:

Bahia;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Paraíba;

Paraná;

Santa Catarina;

Tocantins.

Dia da Consciência Negra pode se tornar feriado nacional

Embora o Dia da Consciência Negra atualmente seja apenas um ponto facultativo o Brasil, o Congresso Nacional vem debatendo o tema, considerando tornar o dia 20 de novembro como o mais novo feriado do Brasil.

No ano passado, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) apresentou um projeto de lei sobre o tema, transformando a data em feriado nacional. A saber, o Senado Federal já aprovou a proposta, que ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Caso haja aprovação do texto, sem modificações, a data seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Logo, o Dia da Consciência poderá se tornar feriado nacional em breve.

Por fim, vale destacar que, mesmo sem o Dia da Consciência Negra, os trabalhadores ainda terão dois feriados nacionais em 2023. O primeiro deles é o da Proclamação da República, celebrada no dia 15 de novembro, ou seja, na próxima semana. Já o segundo é o Natal, e o dia 25 de dezembro cairá em uma segunda-feira, ou seja, permitirá um feriado prolongado para os brasileiros.