veja os temas que poderão ser cobrados na REDAÇÃO

Faltam somente 3 dias para o primeiro dia de uma das provas mais aguardadas por estudantes de todo país, o ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

Neste momento, estudantes de todo o país estão aproveitando os últimos dias antes da prova para revisar os conteúdos mais importantes. Porém, não podemos nos esquecer de que os próximos dias também podem ser usados para a prática da redação, um dos elementos mais importantes do ENEM.

Dessa forma, para que você consiga praticar, o artigo de hoje separou um resumo com os temas que poderão ser cobrados na redação do ENEM 2023. Utilize as nossas sugestões para treinar a sua habilidade de escrita segundo os moldes do ENEM.

Qual será o tema da redação do ENEM 2023?

É difícil adivinhar o tema da redação do ENEM, mas podemos sugerir alguns assuntos. Tenha em mente que o tema da redação do ENEM normalmente faz referência à alguma coisa muito importante e que foi muito comentada no ano de aplicação do exame.

Esse padrão pode ser observado quando analisamos os temas das últimas edições do ENEM. Veja quais foram eles:

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: PPL: Consequências da busca por padrões de beleza idealizados

2017: (2ª Aplicação): Caminhos para combater o racismo no Brasil

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

Com base nessa ideia, veja algumas sugestões de temas para a redação da próxima edição do ENEM, que será aplicada no dia 05 de novembro.

A violência nos estádios brasileiros de futebol



Você também pode gostar:

O futebol é uma paixão nacional. Porém, diversos episódios de violência aconteceram em estádios brasileiros nos últimos meses, o que pode fazer com que o ENEM propunha uma discussão sobre o assunto na redação.

Tente entender os motivos que provocam as brigas entre torcedores nos estádios e prepare repertório que possam estar relacionados com argumentos sobre o tema.



As polêmicas sobre a vacinação

A vacinação em massa é usada para combater doenças e epidemias. Nos últimos anos, porém, o assunto foi amplamente debatido, uma vez que alguns especialistas se posicionam contra o uso da vacina em larga escala e outros defendem a vacina como forma de salvar vidas.

A prova do ENEM também pode abordar alguma questão relacionada ao comportamento politico brasileiro em meio a crise sanitária, os embates entre governo federal e governos estaduais e municipais e as ideologias politicas que dividem o povo em meio ao processo de vacinação.

As vantagens e desvantagens do ensino a distância no Brasil

Após a pandemia de Covid-19, o EaD se tornou uma modalidade muito difundida nas instituições de ensino do Brasil. É inegável que a tecnologia está presente no dia a dia das pessoas e pode ser uma excelente ferramenta para uso pedagógico. No entanto, o ENEM pode questionar se em um país com uma grande desigualdade como o Brasil essa modalidade pode ser vantajosa ou pode, pelo contrário, funcionar como um segregador de acesso ao ensino.

É importante que você pense nas vantagens e nas desvantagens do ensino a distância no Brasil e prepare repertórios para incluir em um texto sobre esse tema.

A proteção das reservas indígenas no Brasil

Em 2023, o Brasil assistiu ao debate sobre o marco temporal, uma tese jurídica que afirma que os povos indígenas só podem reivindicar terras em que já viviam em 1988.

Dessa maneira, o ENEM pode propor um tema que esteja relacionado ao estado das reservas indígenas no Brasil e possíveis soluções para protegê-las na contemporaneidade.

ENEM 2023: como escrever a redação?

Todos os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema proposto pelo ENEM. Tenha em mente que, ao longo do seu texto, você deverá propor argumentos que defendam uma determinada posição sobre o tema.

É preciso escrever um texto de ao menos 7 linhas e que contenha, no máximo, 30 linhas. A redação texto será corrigida e poderá receber uma nota entre 0 e 1000 pontos.