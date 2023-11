Veja quais são as vagas de emprego disponíveis no Nubank

O Nubank, renomada fintech brasileira, acaba de anunciar a abertura de dezenas de vagas de emprego, tanto para trabalho presencial quanto para home office. As vagas abrangem diversos países, incluindo Brasil, Argentina, México, Alemanha, e Estados Unidos.

As oportunidades oferecidas pelo Nubank estão concentradas principalmente no setor de tecnologia. Com um total de 30 vagas disponíveis, os candidatos têm a oportunidade de integrar uma das empresas líderes no setor, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras.

Confira a lista de vagas disponíveis

Com o objetivo de atrair talentos globais, as oportunidades abertas pelo Nubank abrangem diversos países. Os interessados em participar do processo seletivo podem conferir a seguir as vagas de emprego do Nubank ainda disponíveis:

Vagas do Nubank no Brasil

Teste de Estresse de Especialista em Risco

Gerente de Resposta a Incidentes

Pessoa Engenheira de Software – exclusiva para Pessoas com Deficiência

Engenheiro de Software

Gerente Técnico

Vagas do Nubank no México

Risco Operacional

Líder de operações de produto

Engenharia – Gerente Técnico

Engenheiro Líder de Software

Engenheiro Móvel

Especialista em Segurança

Gerente de Programa Técnico de Equipe

Analista de Gestão de Caixa

Especialista em Consumer Insights

Analista Sênior de Governança Antilavagem de Dinheiro

Analista de Compliance

Conformidade Regulatória

Vagas do Nubank na Colômbia



Analista Júnior de Excelência do Cliente

Diretor de Controle de Negócios (BCO)

Engenharia – Gerente Técnico Colômbia

Engenheiro Móvel Sênior

Engenheiro de Software Sênior

Analista Sr de FP&A

Engenheiro Analítico Sênior

Vagas do Nubank no Uruguai

Engenheiro de Software Sênior

Engenheiro Analytics

O Nubank proporciona uma série de vantagens para os colaboradores da empresa, tanto para aqueles que atuam na modalidade home office quanto presencial. Estes benefícios incluem cobertura de seguro saúde, odontológico e de vida, além de vale refeição e assistência de transporte.

Os funcionários têm acesso a iniciativas como NuCare e NuLanguage, demonstrando o compromisso da empresa com o desenvolvimento profissional de sua equipe. O Nubank também garante Gympass e auxílio-creche para seus colaboradores.

Veja como funciona o trabalho no Nubank

De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, o ambiente de trabalho no Nubank se desenrola em ciclos, variando de dois a três meses, dependendo da área de atuação. Em outras palavras, a dinâmica envolve períodos de trabalho remoto que se estendem por oito a doze semanas, intercalados por uma semana presencial no escritório.

Os times já contam com um calendário predefinido ao longo do ano, indicando as datas para a realização dessas semanas presenciais. O intuito por trás desses encontros é proporcionar uma oportunidade para que os colaboradores se aproximem e participem de eventos do Nubank.

Este formato permite que os times se reúnam periodicamente para realizar planejamentos estratégicos pessoalmente, fortalecendo a colaboração e a coesão entre os membros da equipe. É fundamental ressaltar que, apesar desses encontros presenciais, a flexibilidade do trabalho remoto permanece como um pilar central para o banco digital.

Desse modo, os funcionários têm a liberdade de residir em outras cidades, eliminando a necessidade de deslocamentos diários e cansativos para o escritório. Vale pontuar que o Nubank oferece benefícios, como descontos em passagens aéreas, ônibus e hotéis, quando é preciso que os colaboradores se desloquem até o escritório.

Essa abordagem reforça a visão do Nubank em criar um ambiente de trabalho equilibrado. Mais informações sobre as vagas de emprego abertas no momento podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.