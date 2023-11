veja qual é o WhatsApp de contato do programa

Nesta sexta-feira (17), o governo federal está retomando os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Trata-se do maior programa de transferência de renda do país. Hoje, as liberações estão sendo realizadas para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Com o efetivo início dos pagamentos do programa, é natural que milhares de usuários que fazem parte do projeto comecem a ter mais dúvidas específicas sobre as suas contas. Neste sentido, muitos brasileiros querem saber qual é a forma de contato mais efetiva com os gestores do Bolsa Família.

WhatsApp do Bolsa Família

No último dia 10 de novembro, o governo federal lançou uma nova plataforma de atendimento para ajudar neste processo. Trata-se do Disque Social, voltado para as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, e que possuem dúvidas sobre os pagamentos do benefício.

Por este canal do Whatsapp, o usuário pode:

descobrir detalhes sobre as parcelas de novembro;

consultar valores;

consultar datas;

verificar se a sua conta foi bloqueada;

verificar o motivo do bloqueio ou cancelamento;

verificar as medidas que precisam ser tomadas para voltar a receber o benefício.

Para entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome através deste whatsapp, basta salvar o número (61) 4042 1552 no celular, e entrar em contato com a pasta para saber detalhes sobre o Bolsa Família. Vale lembrar que não há nenhum tipo de cobrança de taxa, pois o serviço é completamente gratuito.

Críticas de usuários

O fato, no entanto, é que o sistema de atendimento do governo pelo WhatsApp vem gerando uma série de reclamações por parte dos usuários. Vários deles estão usando as redes sociais para dizer que não estão conseguindo atendimento, mesmo depois de horas de várias tentativas.



“Só eu que não consigo? Ligo, tá fora de sistema. Falo no whats, todos os atendentes tão ocupados”, disse um usuário em sua rede social. “Bom diaaa…eu não consegui falar ainda nem no 121 e nem no whatsapp”, reclamou uma segunda.

“Esse Whatsapp do MDS é a mesma coisa de ligar para o 121. Deixa a desejar. Bastante tempo carregando e ninguém responde nada. Uma porcaria”, seguiu um terceiro.

Ministério elogia canal

“No ministério, a gente já tinha um meio de comunicação, mas não era muito eficiente. Às vezes as pessoas ligavam para a Ouvidoria, mas não conseguiam ter uma resposta. Hoje, me alegram os dados da atual Ouvidoria. Alguém telefona para o Disque Social e quem atende coleta as informações, tem acesso à base de dados, identifica o problema e dá uma resposta rápida. O atendente explica o que está acontecendo, aconselha o cidadão ou a cidadã, fala o que se deve fazer, onde ir ou ligar para resolver o problema”, ressaltou o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

“A gente precisa dar aos cidadãos vários canais de comunicação e essa unidade está pronta, não somente para ouvir o cidadão através do canal telefônico, mas em todos os canais de comunicação, como WhatsApp, redes sociais, portal de atendimento e demais canais que possam surgir. Por isso, o nosso atendimento é multicanal”, explicou Carlos Freitas, presidente da Central IT, fornecedora dos serviços de contact center para o MDS.

Outras formas de consulta ao Bolsa Família

Vale lembrar que qualquer usuário que faz parte do Bolsa Família pode contar com outras formas de consulta aos valores do programa social. As verificações podem ser feitas através do número 121. Além disso, se preferir ele também pode consultar as informações contidas no app do Caixa Tem.

Em último caso, ele também pode consultar as informações do seu perfil indo presencialmente até uma sede mais próxima de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.