As dívidas do FIES são uma preocupação para muitos estudantes e ex-alunos. Porém, uma nova oportunidade de renegociação está disponível, oferecendo descontos substanciais.

Dessa forma, reunimos alguns detalhes essenciais sobre quem pode participar desse processo e como os descontos funcionam para te passar, e assim, você poderá tirar todas as dúvidas sobre esse assunto.

Portanto, se você está buscando esclarecimentos sobre como aliviar o peso das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), continue a leitura até o final para obter informações detalhadas e orientações sobre esse processo!

Dívidas do FIES: Veja quem pode renegociar e como os descontos funcionam

Conforme mencionado acima, a iniciativa de renegociar as dívidas do FIES representa uma oportunidade aguardada por estudantes e ex-alunos que enfrentam desafios financeiros relacionados ao financiamento estudantil.

Assim sendo, com descontos de até 99%, essa oportunidade visa aliviar a carga financeira de aproximadamente 1,2 milhão de estudantes, tornando o processo mais acessível.

Contudo, é de extrema importância que todos os interessados estejam a par dos critérios e do funcionamento dos descontos a fim de aproveitar essa oportunidade de resolver as pendências financeiras.

Quem pode renegociar as dívidas do FIES?

De acordo com a regulamentação da renegociação de dívidas do FIES, a elegibilidade para participar desse processo de renegociação está dividida em 3 categorias distintas, considerando diferentes critérios de inadimplência.



Confira abaixo como é a divisão e como funcionam os descontos:

1. Débitos vencidos por mais de 90 dias até 30 de junho de 2023

Desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas);

Desconto de 12% sobre o valor financiado pendente para pagamento à vista;

Parcelamento em até 150 parcelas mensais do valor financiado pendente e;

Manutenção das demais condições contratuais, incluindo garantias e taxas.

2. Débitos vencidos por mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, inscritos no CadÚnico ou beneficiários do Auxílio Emergencial 2021

Desconto de até 99% do valor consolidado da dívida (incluindo o valor principal) e

Liquidação total do saldo devedor em até 15 parcelas mensais.

3. Débitos vencidos por mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, fora do CadÚnico e do Auxílio Emergencial 2021

Desconto de até 77% do valor consolidado da dívida (incluindo o valor principal) e;

Liquidação total do saldo devedor em até 15 parcelas mensais consecutivas.

Como renegociar as dívidas?

Além disso, vale ressaltar que a negociação das dívidas do FIES é um processo acessível e os estudantes podem realizar por meio do aplicativo que os bancos responsáveis disponibilizam.

Desse modo, o estudante deve seguir os seguintes passos para renegociar as dívidas do financiamento:

Verifique a aptidão para renegociação de dívidas do FIES

Primeiramente, acesse o aplicativo e verifique se o contrato está apto para renegociação.

Confira os dados do contrato

Então, confira cuidadosamente os dados do contrato para garantir precisão durante o processo de renegociação.

Lembre-se de que qualquer erro de digitação ou informações divergentes podem resultar na anulação da renegociação. Ademais, caso os dados estejam incorretos, também pode acarretar em problemas judiciais, em alguns casos.

Simule tipos de renegociação disponíveis

Depois de verificar os dados do contrato, utilize a funcionalidade de simulação para explorar diferentes opções de renegociação disponíveis.

Assim, você poderá obter os melhores descontos possíveis para o seu caso.

Confirme os dados da renegociação

Desse forma, após a simulação, confirme os dados da renegociação para garantir que estão corretos.

Lembre-se de verificar todas as informações para evitar erros ou atrasos na renegociação.

Aceite o termo aditivo e aderir à renegociação de dívidas do FIES

Então, aceite o termo aditivo e formalize a adesão à renegociação, para garantir a compreensão de todas as condições envolvidas.

Emita o boleto de entrada

Finalize o processo emitindo o boleto de entrada, garantindo que o pagamento da primeira parcela seja realizado para concluir a renegociação.

Além do mais, vale destacar ainda que o aplicativo oferece recursos adicionais, incluindo:

A visualização e geração do formulário das parcelas pendentes e;

Um resumo dos dados do contrato no campo “Meu Fies“, além de detalhes cadastrados na opção “Perfil“.

Aproveite essa oportunidade e renegocie suas dívidas do FIES

Por fim, cabe observar que a renegociação das dívidas do FIES representa uma oportunidade valiosa para estudantes e ex-alunos que enfrentam dificuldades financeiras. Com descontos significativos e um processo transparente, essa iniciativa visa não apenas aliviar a carga financeira, mas também proporcionar uma via acessível para a regularização das obrigações estudantis.

Portanto, não deixe de aproveitar essa oportunidade de aliviar suas pendências financeiras com descontos incríveis.

Agora que você já sabe quem podem renegociar dívidas do FIES e como os descontos funcionam, siga as orientações e elimine de uma vez por todas as suas dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil!