Veja quem pode solicitar a carteira do INSS em novembro

Neste mês de novembro, aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem solicitar a carteira digital. Trata-se de um sistema unificado que funciona como um clube de vantagens para este grupo social. A solicitação pode ser feita desde maio.

A carteira em questão é chamada oficialmente de Meu INSS+. Com ela, o cidadão pode ter acesso a confirmação de dados, sem ter a necessidade de imprimir nenhum tipo de comprovante.

“O “clube de vantagens” é fruto de parceria entre Ministério da Previdência, INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, que vão disponibilizar uma ampla gama de serviços aos usuários, sendo correntistas ou não” disse o Ministério da Previdência.

Como solicitar a carteira?

Não é preciso sair de casa para realizar a solicitação da nova carteira digital do INSS. Todo o procedimento pode ser feito normalmente de maneira online, através do app ou site do Meu INSS.

Abaixo, você pode conferir o passo a passo da solicitação:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’;

Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar’;

Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.

Quais são as vantagens da carteira



Conforme informações do Instituto Nacional do Seguro Social, a carteira Meu INSS+ pode gerar alguma vantagens para os aposentados e pensionistas da autarquia. Abaixo, você pode conferir algumas delas:

descontos em farmácias;

descontos em cinemas;

descontos em shows;

descontos em serviços;

descontos em telemedicina;

descontos em seguros;

descontos em viagens.

É importante lembrar, no entanto, que as vantagens estão diretamente relacionadas aos bancos em que o cidadão recebe o seu benefício. Segurados que recebem pela Caixa Econômica, por exemplo, terão acesso às vantagens oferecidas pela Caixa. Quem recebe no Banco do Brasil, vai poder acessar as vantagens oferecidas pelo BB.

Pagamentos do INSS são retomados hoje

Nesta sexta-feira (24), o governo federal retoma os pagamentos de aposentadorias, pensões e outros auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim como nos meses anteriores, as liberações devem ocorrer de forma intercalada de acordo com o final do número do benefício de cada cidadão.

Independente da data de pagamento, qualquer pessoa pode consultar o seu extrato de pagamento sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar as informações da sua conta no perfil do Meu INSS.

A consulta ao extrato também pode ser feita através do portal do Meu INSS. Veja no passo a passo abaixo:

Entre no Meu INSS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva “extrato de pagamento”;

Clique em “Baixar PDF”.

Logo depois, o documento será gerado automaticamente.

Caso preferir, o cidadão também pode solicitar o extrato de pagamento de novembro indo presencialmente até uma agência do INSS mais próxima. Assim como na verificação do app, o documento também é entregue na hora, sem nenhum tipo de custo.

Assim como nos meses anteriores, os pagamentos de novembro do INSS serão divididos em dois calendários. O primeiro deles é voltado para os segurados que recebem o piso previdenciário, ou seja, R$ 1.320, o mesmo valor do salário mínimo. Veja no calendário abaixo:

Final 1: 24 de novembro;

Final 2: 27 de novembro;

Final 3: 28 de novembro;

Final 4: 29 de novembro;

Final 5: 30 de novembro;

Final 6: 1º de dezembro;

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Já o segundo calendário é formado pelas pessoas que recebem qualquer valor acima do piso previdenciário nacional, ou seja, mais do que R$ 1.320. Para este grupo, os pagamentos serão feitos apenas a partir do próximo mês de dezembro. Veja abaixo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro;

Finais 2 e 7: 4 de novembro;

Finais 3 e 8: 5 de novembro;

Finais 4 e 9: 6 de novembro;

Finais 5 e 0: 7 de novembro.