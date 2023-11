Veja quem recebe o benefício nesta terça (21/11)

A Caixa Econômica Federal segue realizando os pagamentos da parcela de novembro do Bolsa Família a milhões de beneficiários de todo o país. Nesta terça-feira (21/11), mais um grupo de segurados do maior programa de transferência de renda do Brasil pode acessar o valor do benefício.

Os pagamentos tiveram início no último dia 17 e vão seguir até o final de novembro. Em resumo, os repasses ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Nesta terça-feira (21), os beneficiários com NIS de final 3 estão sendo contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família. Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

Os repasses do Bolsa Família vão continuar até o final do mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil. Hoje (21), os segurados com NIS de final 3 recebem a parcela de novembro.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro de 2023:

Data do pagamento Final do NIS 17 de novembro (sexta-feira) 1 20 de novembro (segunda-feira) 2 21 de novembro (terça-feira) 3 22 de novembro (quarta-feira) 4 23 de novembro (quinta-feira) 5 24 de novembro (sexta-feira) 6 27 de novembro (segunda-feira) 7 28 de novembro (terça-feira) 8 29 de novembro (quarta-feira) 9 30 de novembro (quinta-feira) 0

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

A Caixa Econômica ainda realizará mais sete pagamentos aos segurados ao longo do mês. As famílias que fazem parte desses grupos de beneficiários devem ficar atentas para não perderem a chance de acessar o valor da parcela assim que for possível.



Qual o valor pago pelo Bolsa Família?

Em síntese, as famílias inscritas no Bolsa Família possuem características diferentes, como quantidade de filhos e idade de cada um deles, por exemplo. Por isso, cada beneficiário recebe um valor específico do Bolsa Família.

Na verdade, o programa possui diversos benefícios em sua composição que determinam qual será a parcela recebida por cada usuário. Isso acontece porque o governo tenta atender todos os segurados em suas particularidades, promovendo inclusão de todos os grupos.

Aliás, o recebimento dos benefícios é cumulativo, ou seja, é possível receber todos eles, caso os usuários cumpram as regras de cada um dos benefícios. Confira abaixo os benefícios do Bolsa Família de novembro:

1- Benefício de Renda de Cidadania

A regra garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, o valor do benefício é multiplicado pela quantidade de indivíduos da família.

Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420). Isso mostra que o valor do Bolsa Família pode superar um salário mínimo vigente (R$ 1.320), dependendo da composição familiar.

2- Benefício Complementar

Ao considerar o Benefício de Renda de Cidadania, as famílias unipessoais (compostas por um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Entretanto, o governo definiu a parcela mínima do Bolsa Família em R$ 600.

Para garantir o pagamento mínimo de R$ 600 a todos os inscritos, o governo federal complementa o valor do benefício a milhares de segurados. Isso acontece nas famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês, através do Benefício Complementar.

3- Benefício Primeira Infância

Desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade. Dessa forma, as famílias que possuem crianças com sete anos incompletos estão recebendo esse benefício adicional, que ajuda a elevar o valor da parcela mensal do Bolsa Família.

4- Benefício Variável Familiar

O governo federal assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

5- Benefício Variável Familiar Nutriz

A partir deste mês de setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos. Dessa forma, as famílias terão um benefício a mais para aumentarem os cuidados com os bebês.

6- Benefício Extraordinário de Transição

Esse benefício tem como principal objetivo garantir que nenhum usuário do Bolsa Família receba uma parcela menor que o programa anterior (Auxílio Brasil).

Por fim, os repasses de todos os benefícios ocorrem na mesma data de pagamento do Bolsa Família, pois eles compõem a parcela deste. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios irão receber os valores conforme o calendário do principal programa social do país.