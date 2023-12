Veja se você tem direito

A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do Brasil, recentemente introduziu uma nova modalidade de saque para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Este é chamado de “saque extraordinário”, uma iniciativa que permite aos trabalhadores sacarem até R$ 2.000 de suas contas do FGTS.

O que é o FGTS?

O FGTS é um fundo de benefícios trabalhistas vital para os trabalhadores brasileiros. Ele funciona por meio de uma conta vinculada ao contrato de trabalho do empregado, na qual o empregador deposita 8% do salário do trabalhador todo mês. Este valor fica guardado e pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa.

Saque-Aniversário

Além do saque por demissão, existe uma outra modalidade chamada saque-aniversário. Esta foi introduzida em 2019 e permite ao trabalhador sacar uma parte do saldo disponível anualmente, no mês de seu aniversário. Porém, ao optar por ela, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o saldo total em caso de demissão.

Saque Extraordinário de até R$ 2.000

A novidade da Caixa é o saque extraordinário de até R$ 2.000. Ele está disponível para trabalhadores que possuem saldo suficiente em suas contas do FGTS. Para sacar mais de R$ 2.000 através do saque-aniversário, o saldo da conta deve estar acima de R$ 20.000.

Tabela de Alíquotas e Parcelas Adicionais

A Caixa disponibiliza uma tabela de alíquotas e parcelas adicionais que ajuda a determinar o valor exato que cada trabalhador pode sacar. Estas alíquotas variam de 5% a 50% do saldo, mais uma parcela adicional.



Como Adotar o Saque-Aniversário

Para adotar o saque-aniversário, os trabalhadores podem usar o aplicativo “Caixa FGTS“, disponível para Android e iOS. Esta modalidade está aberta para contas ativas e inativas. Ao optar por ela, o trabalhador perde o direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão, mas mantém o direito à multa rescisória de 40% do saldo, paga pelo empregador.

Quem tem direito ao Saque Extraordinário

O saque extraordinário de até R$ 2.000 está disponível para os aniversariantes de novembro até 31 de janeiro de 2024. Além disso, os trabalhadores nascidos em setembro e outubro também podem sacar os valores em novembro.

A iniciativa do saque extraordinário da Caixa é uma grande oportunidade para os trabalhadores acessarem uma parte de seus fundos em tempos de necessidade. A Caixa reforça seu papel como um pilar de suporte aos trabalhadores brasileiros, oferecendo flexibilidade e acesso a recursos essenciais. Aproveite essa chance para garantir sua segurança financeira em momentos de necessidade.

Calendário do saque-aniversário

O calendário do saque-aniversário é definido pela Caixa e segue o mês de aniversário do trabalhador. Confira abaixo o calendário para o ano de 2023:

Mês de aniversário Prazo para o saque Janeiro de 2 de janeiro a 31 de março de 2023 Fevereiro de 1 de fevereiro a 28 de abril de 2023 Março de 1 de março a 31 de maio de 2023 Abril de 3 de abril a 30 de junho de 2023 Maio de 2 de maio a 31 de julho de 2023 Junho de 1 de junho a 31 de agosto de 2023 Julho de 3 de julho a 29 de setembro de 2023 Agosto de 1 de agosto a 31 de outubro de 2023 Setembro de 1 de setembro a 30 de novembro de 2023 Outubro de 2 de outubro a 29 de dezembro de 2023 Novembro de 1 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 Dezembro de 1 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

Cancelamento do saque-aniversário

É possível cancelar a opção pelo saque-aniversário. No entanto, para retornar à modalidade de saque integral em caso de demissão sem justa causa, é preciso aguardar um período de 25 meses a partir da data da solicitação de cancelamento.

Uso do FGTS para financiamento de casa própria

Mesmo optando pelo saque-aniversário, o trabalhador ainda pode utilizar o saldo total do FGTS para financiar a compra de um imóvel. No entanto, é importante considerar o impacto que essa decisão pode ter em sua segurança financeira.

Vale a pena aderir ao saque-aniversário?

A decisão de aderir ao saque-aniversário depende de uma série de fatores, como o conhecimento do trabalhador sobre investimentos, sua situação no mercado de trabalho e a existência de dívidas a pagar.