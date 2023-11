Veja tudo o que precisa saber antes de se inscrever para o Enem dos Concursos

O Enem dos Concursos pode ofertar salários acima de R$ 13 mil

Esta é uma grande oportunidade. O Concurso Nacional Unificado ( CNU), carinhosamente chamado de Enem dos Concursos, vai ofertar vagas para médio e superior.

Além disso, os salários e benefícios são imperdíveis. Quer saber mais detalhes? Não deixe de conferir a seguir.

Descubra as Oportunidades Únicas do Enem dos Concursos

Imagine um concurso que redefine as regras do jogo, abrindo portas para todos, mesmo aqueles que não estudaram inicialmente para órgãos específicos. Essa é a proposta inovadora do Concurso Nacional Unificado (CNU), que apresenta uma dinâmica única no mercado de concursos.

Dicas Valiosas para o Sucesso na Jornada de Estudos

O professor Luiz Rezende, especialista no assunto, compartilha dicas valiosas para orientar os concurseiros nessa jornada desafiadora. Ele destaca a importância de uma abordagem disciplinada e constante, mostrando que, mesmo com tempo limitado, é possível alcançar resultados expressivos.

O que Esperar nas Provas do CNU

As provas do CNU prometem ser uma experiência única. Com uma logística semelhante ao Enem, serão aplicadas em cerca de 180 municípios pelo país, em um único dia até março de 2024. As provas objetivas abordarão três dimensões essenciais, valorizando o ethos público, compreendendo a realidade brasileira e as relações entre Estado, além de explorar a relação das políticas públicas com o desenvolvimento nacional.



Prepare-se com Foco e Estratégia para o Enem dos Concursos

Para quem se prepara para o CNU, o professor Rezende aconselha uma abordagem estratégica. No pré-edital, ele sugere estudar duas matérias por dia, dedicando tempo à teoria e à resolução de questões. Aos que estão começando agora, uma rotina disciplinada, focada nas matérias essenciais, e estratégias eficientes são fundamentais para o sucesso, mesmo com o tempo limitado antes da prova.

Compromisso e Dedicação

No cenário competitivo do CNU, o compromisso e a dedicação serão seus maiores aliados. O concurso oferece oportunidades únicas, e sua preparação consistente é a chave para desbloquear esse caminho. Está pronto para essa jornada desafiadora? As oportunidades do CNU estão à sua espera.

Ministério da Gestão e Inovação Lança Página Oficial do ENEM dos Concursos

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) tomou uma medida crucial para evitar golpes e reunir informações oficiais sobre o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como ENEM dos Concursos. Uma página oficial foi lançada para fornecer respostas a perguntas frequentes, divulgar o cronograma previsto, compartilhar notícias relevantes e disponibilizar um guia elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com o MGI, destacando as melhores práticas para processos seletivos.

Cinco Empresas na Corrida para Organizar o Certame

No cenário competitivo, cinco empresas estão na disputa para organizar o certame que promete oferecer 6.640 vagas para cargos federais. O Cebraspe, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Fundação Cesgranrio, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) buscam a oportunidade de conduzir esse processo seletivo único.

Edital até Dezembro de 2023 e Provas em Março de 2024

O cronograma divulgado indica que a expectativa é contratar a banca organizadora até 22 de novembro. O edital está previsto para ser publicado até 20 de dezembro de 2023, com as provas planejadas para ocorrerem até março de 2024.

Etapas Avaliativas do Enem dos Concursos

As etapas avaliativas do CNU incluem provas objetivas de aplicação geral e provas objetivas e dissertativas específicas por blocos temáticos. Entre os temas gerais que os candidatos podem esperar estão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Constituição, Direito Administrativo, Ética Pública, Políticas Públicas e Desenvolvimento Nacional.

Listagem Definitiva e Transparência: 6.640 Vagas Distribuídas entre 21 Órgãos

A listagem definitiva de órgãos e vagas integrantes do CNU totaliza 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos e aproximadamente 80 cargos efetivos. Com transparência e uma abordagem inovadora, o CNU promete ser um marco na seleção de servidores públicos federais.

Tabela dos órgãos do Enem dos Concursos

Veja quem vai participar do Enem dos Concursos:

Órgão Vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) 502 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 742 vagas Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) + Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 520 vagas Ministério da Gestão (MGI) e transversais 1.480 vagas Ministério da Saúde (MS) 220 vagas Ministério do Trabalho e Emprego (AFT) 900 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 30 vagas Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 110 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 40 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 40 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 35 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 895 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 130 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 296 vagas Ministério da Cultura (MINc) 50 vagas Advocacia Geral da União (AGU) 400 vagas Ministério da Educação (MEC) 70 vagas Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) – ATPS 40 vagas Ministério dos Povos Indígenas (MPI) 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) 60 vagas Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) 50 vagas