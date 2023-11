veja tudo o que se sabe sobre o super mutirão desta semana

O Ministério da Fazenda anunciou a realização de um super mutirão de negociação de dívidas através do programa Desenrola. De acordo com a pasta econômica, o evento deve ocorrer em nível nacional, já na próxima quarta-feira (22). A ação deve contar com apoio de bancos e de outros credores.

“Para difundir o Desenrola e conquistar maior adesão de participantes, os bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte de suas agências no dia 22, de acordo com as próprias políticas internas, para que os usuários das instituições financeiras fiquem a par dos benefícios concedidos pelo governo federal e para que haja mais disponibilidade de tempo para esses atendimentos”, disse o Ministério da Fazenda.

“A mobilização se traduz em uma parceria com bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e demais entidades credoras participantes do programa. Equipes que atuam nos canais de comunicação e mídias digitais das instituições envolvidas receberam treinamento com orientações para transmitir com clareza as informações necessárias sobre o Programa aos cidadãos interessados”, segue a pasta.

O governo também prevê uma tentativa de aumento do alcance de postagens sobre o Desenrola, para que mais cidadãos que estão em situação de inadimplência saibam que podem realizar as negociações por meio da plataforma do programa. Vale lembrar que o projeto de negociação de dívidas vai funcionar apenas até o final deste ano de 2023.

O primeiro passo para elevar a repercussão é levar o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) para participar da próxima edição do programa Conversa com o Presidente, que ocorre dentro de mais alguns dias. Na ocasião, eles deverão conversar sobre os detalhes do lançamento do programa, e do público alvo.

Nova fase do programa

A partir desta segunda-feira (20), o Desenrola do governo federal entra em uma nova fase. Agora, o sistema passa a oferecer condições de parcelamento de dívidas de até R$ 20 mil. Desde 9 de outubro, as pessoas que tinham dívidas de até R$ 20 mil já podiam negociar o valor, mas o parcelamento não era possível.

“A partir de amanhã, dívidas até R$ 20 mil também terão a possiblidade de parcelamento na plataforma. De acordo com as regras do programa, as operações podem ser divididas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Até então, as dívidas de até R$ 20 mil, com desconto ofertado, tinham de ser pagas à vista”, disse o Ministério por meio de nota.



Você também pode gostar:

Números do Desenrola

Desde o lançamento do programa Desenrola, quase R$ 2 bilhões em dívidas foram negociados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo governo federal. Os números consideram os procedimentos realizados até o último dia 2 de novembro.

Neste período, estima-se que mais de 1 milhão de débitos tenham sido totalmente negociados através do sistema do Desenrola. Os débitos que somaram R$ 2,1 bilhões, acabaram sendo quitados por pouco mais de R$ 262 milhões.

Em números absolutos, o governo federal estima que cerca de 590 mil brasileiros de todas as regiões do país aproveitaram a oportunidade para limpar o nome, e negociar as suas dívidas junto aos bancos, e outros credores.

“O desempenho sinaliza a confiança e aceitação da plataforma Desenrola por parte dos usuários, que encontram nela uma solução eficaz para a gestão financeira. Além disso, esses resultados refletem o potencial do programa de oferecer caminhos viáveis e sustentáveis para que a população brasileira volte a ter crédito”, diz o governo federal.

Nesta nova etapa, estão sendo realizadas negociações de dívidas bancárias, além de contas atrasadas de outros setores, como água, luz e saneamento, por exemplo. O comércio varejista também está comtemplado nesta nova fase.

Tais dívidas podem ser quitadas à vista, com descontos de mais de 80% em alguns casos. Existe ainda a possibilidade de negociar o débito através de parcelas em até 60 meses, considerando uma taxa de juros de 1,99% ao mês. Neste caso, a primeira parcela vence em 60 dias.