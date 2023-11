Vencedora do Miss Universo 2023: Quem é Sheynnis Palacios, a nova rainha da beleza da Nicarágua?

Tele Miss Universo 2023 O concurso realizado no sábado no Ginásio Nacional Adolfo Pineda, em El Salvador, não decepcionou, com mais de 80 concorrentes de todo o mundo competindo na cerimônia final da 72ª edição do concurso de beleza. Sheynnis Palacios, Senhorita Nicaráguaganhou tudo.

Os três principais favoritos para ganhar o Miss Universo 2023 eram Porto Rico Karla Guilfu Acevedodo Brasil Maria Brechane e do Camboja Sotima Johnnaquela ordem.

Venezuela Diana Silvaque tem nacionalidade venezuelana graças à mãe, ficou em sexto lugar nas chances de vitória.

Os três primeiros competidores que realmente chegaram às perguntas e respostas finais foram Senhorita Tailândia, Senhorita Nicarágua e Senhorita Austrália.

Jacqueline Bracamontesrepresentação do México no concurso de beleza da virada do século, acolheu esta edição da gala.

Vencedora do Miss Universo 2023: tudo o que você precisa saber

A Miss Nicarágua venceu os representantes da Austrália e da Tailândia, que também fizeram ótimos discursos finais, e terminou nesta ordem.

Esta é a primeira vez que a Nicarágua tem uma vencedora do Miss Universo e foi um longo caminho para Palacios, de 23 anos, que nasceu em 24 de novembro de 1995 em Chinandega.

Palacios é formado em comunicação, apaixonado por causas de justiça social e adora vôlei.

Sua inteligência e carisma foram os principais contribuintes para se tornar Miss Universo 2023. Palacios usará a coroa por um ano até a próxima edição do concurso de beleza mais popular do mundo.

Miss Universo 2023 menções honrosas

Havia duas mulheres transexuais, as representantes da Portugal e a Holandanesta edição do concurso de beleza.

Entre outras novidades estavam dois concorrentes casados ​​e com filhos, que aproveitaram as modificações nas regras que permitem a participação de pessoas casadas, grávidas, divorciadas ou com filhos.

Noélia Voigt, Senhorita EUAnão entrou no top 10, o que significa que os Estados Unidos não conseguiram se repetir como vencedores do concurso.

Houve também a representação de Nepal por modelo plus size Jane Dipika Garrettcuja presença alimentou a polêmica em torno do novo visual do Miss Universo em meio a novos proprietários.