Vencedores do Billboard Music Awards 2023: lista completa dos premiados deste ano

Thoje marca um dos dias de maior prestígio da indústria musical, com a celebração do 2023 Billboard Music Awards (20h ET / 17h PT). Embora alguns indicados não compareçam à gala da Billboard na Line 204 em Los Angeles, Califórnia, muitas estrelas já inundaram o tapete vermelho.

Os BBMAs de 2023 reconhecem conquistas com base no consumo de música de 19 de novembro de 2022 a 21 de outubro de 2023, considerando vários fatores como streaming, vendas, airplay e turnês.

Vai Drake manter sua coroa como artista mais premiado no Billboard Musics Awards (com 34)? Muitos estão prevendo que ele perderá para um dos maiores artistas de 2023: Taylor Swift.

Aqui está a lista dos vencedores de 2023, atualizada à medida que o show avança…

Lista completa dos vencedores: 2023 Billboard Music Awards

PRÊMIOS DE ARTISTA

Vencedor do Melhor Novo Artista: 2023 BBMAs

Derrotas: Bailey Zimmerman, Ice Spice, Jelly Roll e Peso Pluma.

Vencedor principal Duo/Grupo: 2023 BBMAs

Derrotas: Eslabon Armado, Fifty Fifty, Grupo Frontera, Metallica

Vencedor do Top Hot 100 Produtor: 2023 BBMAs

Derrotas: Jack Antonoff, Metro Boomin, Taylor Swift Zach Bryan

Vencedor do Melhor Artista de Músicas em Streaming: 2023 BBMAs

Derrotas: Drake, SZA, Taylor Swift, Zach Bryan

Vencedor do Melhor Artista de Músicas de Rádio: 2023 BBMAs

Derrotas: Miley Cyrus, Morgan Wallen, SZA, The Weeknd

Vencedor do Melhor Artista em Vendas de Músicas: 2023 BBMAs

Indicados: Jason Aldean, Miley Cyrus, Morgan Wallen, Oliver Anthony Music.

Vencedor do Top Billboard Global 200 Artist:

Derrotas: Bad Bunny, Morgan Wallen, SZA, The Weeknd

Melhor Artista Billboard Global (Excl. EUA) Vencedor: 2023 BBMAs

Derrotas: Bad Bunny, Ed Sheeran, NewJeans, The Weeknd

Vencedor do Melhor Artista de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Beyoncé, Chris Brown, Rihanna, The Weeknd

Vencedor do Melhor Artista Masculino de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Chris Brown, Miguel

Vencedora da Melhor Artista Feminina de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Beyoncé, Rihanna

Vencedor do Melhor Artista de Turnê de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Bruno Mars, The Weeknd

Vencedor do Melhor Artista de Rap: 2023 BBMAs

Derrotas: 21 Savage, Lil Baby, Metro Boomin, Travis Scott

Vencedor do Melhor Artista Masculino de Rap: 2023 BBMAs

Derrotas: Travis Scott, 21 Savage

Vencedora da Melhor Artista Feminina de Rap: 2023 BBMAs

Derrotas: Doja Cat, Ice Spice

Vencedor do Melhor Artista de Rap Touring: 2023 BBMAs

Derrotas: 50 Cent, Snoop Dogg e Wiz Khalifa

Vencedor do Melhor Artista Country: 2023 BBMAs

Derrotas: Bailey Zimmerman, Luke Combs, Taylor Swift, Zach Bryan

Vencedor do Melhor Artista Country Masculino: 2023 BBMAs

Derrotas: Luke Combs, Zach Bryan

Vencedora do Top Country Feminino: 2023 BBMAs

Derrotas: Lainey Wilson, Megan Moroney

Vencedor do Top Country Duo/Grupo: 2023 BBMAs

Derrotas: Old Dominion, Parmalee

Vencedor do Top Country Touring Artist: 2023 BBMAs

Derrotas: Estreito de George, Luke Combs

Vencedor do Top Rock Artist: 2023 BBMAs

Derrotas: Jelly Roll, Noah Kahan, Stephen Sanchez, Steve Lacy

Vencedor do Top Rock Duo/Grupo: 2023 BBMAs

Derrotas: Foo Fighters, Metallica

Vencedor do Top Rock Touring Artist: 2023 BBMAs

Derrotas: Depeche Mode, Elton John

Vencedor do Melhor Artista Latino: 2023 BBMAs

Derrotas: Armed Link, Regid Force, Karol G, Peso Pena

Vencedor do Melhor Artista Masculino Latino: 2023 BBMAs

Derrotas: Peso Pena, Rauw Alejandro

Vencedora da Melhor Artista Feminina Latina: 2023 BBMAs

Derrotas: Rosala, Shakira

Vencedor do melhor Duo/Grupo Latino: 2023 BBMAs

Derrotas: Eslabon Armado, Grupo Frontera

Vencedor do Melhor Artista de Turnê Latina: 2023 BBMAs

Indicados: Daddy Yankee, RBD

Vencedor do Melhor Artista Global de K-Pop: 2023 BBMAs

Derrotas: Jimin, Stray Kids, AMANHÃ X JUNTOS, DUAS VEZES

Vencedor do Top K-Pop Touring Artist: 2023 BBMAs

Derrotas: SUGA, DUAS VEZES

Vencedor do Melhor Artista Afrobeats: 2023 BBMAs

Derrotas: Libianca, Rema, Tems, Wizkid

Vencedor do Top Dance/Artista Eletrônico: 2023 BBMAs

Derrotas: Calvin Harris, David Guetta, Drake, Tisto

Vencedor do Melhor Artista Cristão: 2023 BBMAs

Derrotas: Brandon Lake, Elevation Worship, para KING & COUNTRY, Phil Wickham

Vencedor do Melhor Artista Gospel: 2023 BBMAs

Derrotas: CeCe Winans, Elevation Worship, Kirk Franklin, Maverick City Music

PRÊMIOS DE ÁLBUM

Vencedor do álbum Billboard 200: 2023 BBMAs

Indicados: Drake e 21 Savage, Sua perdaMetrô Boomin, HERÓIS E VILÕESMorgan Wallen, Uma coisa de cada vezSZA, SOSTaylor Swift, Meia-noite

Vencedor da melhor trilha sonora: 2023 BBMAs

Derrotas: Pantera Negra: Wakanda Forever – Música de e inspirada em, ELVIS, Metro Boomin apresenta Homem-Aranha: Across the Spider-Verse (trilha sonora e inspirada no filme), Top Gun: Maverick

Vencedor do melhor álbum de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Beyonc, RENAISSANCE, Brent Faiyaz, WASTELAND, Drake, Honestamente, Nevermind, Steve Lacy, Gemini Rights

Vencedor do melhor álbum de rap: 2023 BBMAs

Drake e 21 Savage, sua perda

Derrotas: Future, I Never Liked You, Lil Baby, It’s Only Me, Metro Boomin, HEROES & VILLAINS, Travis Scott, UTOPIA

Vencedor do melhor álbum country: 2023 BBMAs

Morgan Wallen, uma coisa de cada vez

Derrotas: Luke Combs, Gettin’ Old, Luke Combs, Growin’ Up, Taylor Swift, Speak Now (Taylor’s Version), Zach Bryan, American Heartbreak

Vencedor do melhor álbum de rock: 2023 BBMAs

Zach Bryan, Desgosto Americano

HARDY, o mockingbird & THE CROW, Jelly Roll, Whitsitt Chapel, Noah Kahan, Stick Season, Steve Lacy, Gemini Rights

Vencedor do melhor álbum latino: 2023 BBMAs

Coelhinho Mau, Un Verano Sin Ti

Derrotas: Armed Link, UNVEILED, Ivan Cornejo, Daado, Karol G, COMO SER BONITO, Peso Pena, GNESIS

Vencedor do melhor álbum de K-Pop: 2023 BBMAs

Indicados: Jimin, FACE, NewJeans, 2º EP ‘Get Up’, Stray Kids, 5-STAR, TOMORROW X TOGETHER, The Name Chapter: TEMPTATION, TWICE, READY TO BE: 12º Mini Álbum

Vencedor do melhor álbum dance/eletrônico: 2023 BBMAs

Derrotas: Drake, Honestamente, Nevermind, ILLENIUM, ILLENIUM, Kim Petras, Feed the Beast, Tisto, DRIVE

Vencedor do melhor álbum cristão: 2023 BBMAs

Derrotas: Brandon Lake, Casa dos Milagres, CAIN, Rise Up, Elevation Worship, LEÃO, Lauren Daigle, Lauren Daigle

Vencedor do melhor álbum gospel: 2023 BBMAs

Música de Maverick City x Kirk Franklin, Kingdom Book One

Derrotas: Jonathan McReynolds, My Truth, Tye Tribbett, All Things New, Whitney Houston, I Go to the Rock: The Gospel Music of Whitney Houston, Zacardi Cortez, Imprint (Live in Memphis)

PRÊMIOS DE MÚSICA

Vencedor do Top Hot 100 Song: 2023 BBMAs

Indicados: Metro Boomin, The Weeknd e 21 Savage, “Creepin'”, Miley Cyrus, “Flowers”, Morgan Wallen, “Last Night”, SZA, “Kill Bill”, Taylor Swift, “Anti-Hero”

Vencedor do Top Streaming Song: 2023 BBMAs

Indicados: Miley Cyrus, “Flowers”, Morgan Wallen, “Last Night”, SZA, “Kill Bill”, Taylor Swift, “Anti-Hero”, Zach Bryan, “Something in the Orange”

Vencedor da melhor música de rádio: 2023 BBMAs

Derrotas: Metro Boomin, The Weeknd e 21 Savage, “Creepin'”, Rema e Selena Gomez, “Calm Down”, Taylor Swift, “Anti-Hero”, The Weeknd e Ariana Grande “Die for You”

Vencedor da música mais vendida: 2023 BBMAs

Taylor Swift, “Anti-Herói”

Derrotas: Jason Aldean, “Try That in a Small Town”, Jimin, ‘Like Crazy”, Miley Cyrus,”Flowers”, Oliver Anthony Music, “Rich Men North of Richmond”,

Vencedor da melhor colaboração: 2023 BBMAs

Metro Boomin, The Weeknd e 21 Savage, “Creepin'”

Derrotas: David Guetta e Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”, Rema e Selena Gomez, “Calm Down”, Sam Smith e Kim Petras, “Unholy”, The Weeknd e Ariana Grande, “Die for You”

Vencedor do Top Billboard Global 200 Song: 2023 BBMAs

Derrotas: Rema e Selena Gomez, “Calm Down”, SZA, “Kill Bill”, Taylor Swift, “Anti-Hero”, The Weeknd e Ariana Grande, “Die for You”

Vencedor da música Top Billboard Global (excluindo EUA): 2023 BBMAs

Derrotas: David Guetta e Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”, Harry Styles, “As It Was”, Rema e Selena Gomez, “Calm Down”, The Weeknd e Ariana Grande, “Die for You”

Vencedor da melhor música de R&B: 2023 BBMAs

Derrotas: Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin'”, Miguel, “Sure Thing”, The Weeknd & Ariana Grande, “Die for You”, SZA, “Snooze”

Vencedor do Top Rap Song: 2023 BBMAs

Drake e 21 Savage, “Rich Flex”

Derrotas: Coi Leray, “Players”, Gunna, “fukumean”, Lil Durk ft. J. Cole, “All My Life”, Toosii, “Favorite Song”

Vencedor do Top Country Song: 2023 BBMAs

Morgan Wallen, “Ontem à Noite”

Derrotas: Bailey Zimmerman, “Rock and a Hard Place”, Luke Combs, “Fast Car”, Morgan Wallen, “You Proof”, Zach Bryan, “Something in the Orange”

Vencedor do Top Rock Song: 2023 BBMAs

Zach Bryan, “Algo na Laranja”

Derrotas: Jelly Roll, “Need A Favor”, Stephen Sanchez, “Until I Found You”, Steve Lacy, “Bad Habit”, Zach Bryan ft. Kacey Musgraves, “I Remember Everything”

Vencedor do Top Canção Latina: 2023 BBMAs

Armed Link x Pena, “Ela Dança Sozinha”

Derrotas: Fuerza Regida x Grupo Frontera, “Bebe Dame”, Grupo Frontera x Bad Bunny, “un x100to”, Karol G & Shakira, “TQG”, Yng Lvcas x Peso Pluma, “La Bebe”

Vencedor do Top Global K-Pop Song: 2023 BBMAs

Jungkook pés. Latto, “Sete”

Cinquenta e cinquenta, “Cupido”, Jimin, “Like Crazy”, NewJeans, “Ditto”, NewJeans, “OMG”

Vencedor do Top Afrobeats Song: 2023 BBMAs

Rema e Selena Gomez, “Calma”

Derrotas: Ayra Starr, “Rush” Libianca, “People”, Oxlade, “It’s Not Dead”, Victony, Rema e Tempoe Don Toliver, “Soweto”

Vencedor do Top Dance/Electronic Song: 2023 BBMAs

David Guetta e Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”

Indicados: Bizarrap e Shakira, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray, “Baby Don’t Hurt Me”, Elton John e Britney Spears, “Hold Me Closer”, Tisto pés Tate McRae, “10:35”

Vencedor do Top Christian Song: 2023 BBMAs

Brandon Lake, “Gratidão”

Derrotas: Chris Tomlin, “Holy Forever”, para KING & COUNTRY com Jordin Sparks, “Love Me Like I Am”, Lauren Daigle, “Thank God I Do”, Phil Wickham, “This Is Our God”

Vencedor da melhor música gospel: 2023 BBMAs

CeCe Winans, “Bondade de Deus”

Derrotas: Crowder e Dante Bowe com Maverick City Music, “God Really Loves Us”, Elevation Worship com Chandler Moore e Tiffany Hudson, “More Than Able”, Maverick City Music e Kirk Franklin com Brandon Lake e Chandler Moore, ” O medo não é meu futuro”, Zacardi Cortez, “Lord Do It for Me (Live in Memphis)”

PRÊMIO ESPECIAL

Vencedor do Chart Achievement Award: 2023 BBMAs