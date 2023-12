Vendas disparam com promoções; Veja os produtos mais vendidos

Novembro foi o melhor período em termos de vendas durante 2023 para a Shopee, plataforma de comércio eletrônico. Durante este mês a empresa realizou duas campanhas estratégicas para atrair os consumidores brasileiros: o 11.11 e a Black Friday.

Durante a última semana, a Shopee duplicou suas vendas em comparação com o ano anterior, com mais de 90% dos pedidos originados de vendedores brasileiros. As promoções liberadas na plataforma se mostraram atrativas para os consumidores, impulsionando as vendas.

“Estamos satisfeitos ao observar os resultados positivos deste mês, que consideramos um dos mais importantes do ano para nós. Manteremos nossa dedicação em auxiliar pequenas e médias empresas a iniciar e expandir suas operações online, ao mesmo tempo em que ampliamos a presença e impulsionamos as vendas de grandes marcas”, disse Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Opções de pagamento

De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, durante as campanhas foi possível notar a preferência pelo Pix como método de pagamento. Os pagamentos via Pix cresceram de 41% em 2022 para 48% em 2023. Esta ascensão consolida o Pix como a opção de pagamento mais utilizada pelos compradores durante essas datas promocionais, superando até mesmo o tradicional cartão de crédito.

Além disso, a Shopee ampliou as opções de pagamento ao disponibilizar o serviço SParcelado. Este método permite o parcelamento de compras sem depender de um cartão de crédito, oferecendo aos consumidores uma flexibilidade adicional na hora de efetuar suas transações.

As compras realizadas por meio do SParcelado são agrupadas em uma única fatura, proporcionando uma visão clara e organizada das transações. Esta fatura é cobrada na data de vencimento escolhida pelo usuário durante a ativação do serviço.

Apesar das vantagens de parcelar compras sem cartão de crédito, é importante que os usuários estejam atentos às taxas de juros associadas ao SParcelado. A Shopee enfatiza a importância de realizar o pagamento das faturas dentro do prazo estabelecido. O não cumprimento desse compromisso pode resultar no congelamento da conta do usuário na plataforma, além da aplicação de multas e juros diários.



Produtos mais vendidos pela Shopee em novembro

Um levantamento realizado pela Shopee revela os cinco produtos mais vendidos na plataforma durante a Black Friday 2023. Veja a seguir as preferências dos consumidores neste final de ano:

Fritadeira Elétrica

Ventilador

Videogame

TV

Smartphone

A presença de ventiladores na lista de produtos mais vendidos chama a atenção. Isso pode ser atribuído à recente onda de calor que atingiu o Brasil, tornando os ventiladores um item essencial nas casas dos consumidores. “Este ano, chamou a atenção a presença de ventiladores. A recente onda de calor que tivemos ligou um alerta aos consumidores brasileiros. Ano passado, esse item não aparecia entre os mais vendidos”, pontuou Piringer.

A Shopee é uma plataforma de comércio eletrônico que vem se destacando como uma das principais no cenário global. Fundada em 2015 pela empresa de tecnologia Sea Group, a empresa rapidamente se tornou uma força significativa no comércio online e além de operar em vários países da Ásia, também se destaca na América Latina.

Comprar na Shopee é um processo relativamente simples. Para isso, os consumidores devem acessar a plataforma por meio do site ou aplicativo. Após fazer o login, basta escolher os produtos desejados e inserir os dados solicitados e a forma de pagamento.