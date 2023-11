Vereadoras Raquel Tavares e Isabelita Enfermeira lançam Projeto “Mulheres em Ação”

Não bastando os relevantes serviços prestados na área da saúde pela ACRESC há anos em Penedo, mais uma novidade é apresentada na tarde desta quinta-feira durante à sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo; trata-se do projeto inovador Mulheres em Ação.

O projeto é uma parceria envolvendo a vereadora Raquel Tavares e a vereadora Isabelita de Porto Real do Colégio que é enfermeira e está disponibilizando uma unidade móvel que visa atender os trinta e dois povoados da cidade ribeirinha com exames auditivos e citológicos no horário noturno.

Ao usar a Tribuna da Casa de Leis, a edil agradeceu de coração à Deus pela conquista e falou da satisfação de estar vendo esse sonho se tornar uma realidade. O ônibus permanecerá vinte e sete dias em Penedo e três dias na outra cidade banhada pelo Velho Chico. Raquel Tavares continua se destacando na luta incansável em defesa da mulher penedense.

Texto: Tonho Kão Conká