Verificação de estímulo do Arizona: Você tem direito a receber um cheque do governo este mês?

Gboas notícias para as famílias do Arizona! Graças a um novo plano fiscal no orçamento do Estado, muitas famílias receberão em breve dinheiro do Estado. O Desconto de imposto para famílias no Arizona está definido para fornecer um desconto de até $ 750 para aqueles que se qualificarem.

O desconto vem como Arizona goza de um excedente orçamental significativo de mais de 2 mil milhões de dólares. Os legisladores republicanos alocaram aproximadamente US$ 260 milhões para o desconto fiscal para famílias do Arizona durante as negociações orçamentárias. O governador do estado, Katie Hobbsaprovou o orçamento de 17,8 mil milhões de dólares em maio.

O desconto visa proporcionar alívio aos arizonanos que enfrentam os desafios da inflação elevada. Autoridades estaduais dizem que cerca de US$ 740.000, os contribuintes do Arizona poderiam receber esses pagamentos. É importante notar que outros estados também estão oferecendo medidas de redução de impostos para ajudar com a inflação, como a recente suspensão do imposto sobre o gás na Geórgia e a isenção fiscal de alimentos no Tennessee.

Notavelmente, o Arizona não é o único estado que envia dinheiro para residentes elegíveis este ano. Muitos estados estão fornecendo cheques de estímulo, restituições de impostos e descontos a milhões de seus residentes.

Como saber se você se qualifica?

Para se qualificar para o Desconto de imposto para famílias no Arizona, você deve residir o ano todo no Arizona e ter reivindicado o crédito fiscal do estado para dependentes em sua declaração de imposto de renda de 2021. Além disso, você deve ter pelo menos US$ 1 em impostos durante 2019, 2020 ou 2021. O estado usará informações fiscais recentes para identificar indivíduos elegíveis, portanto, não há necessidade de solicitar o desconto.

O valor do desconto depende do número e da idade dos seus dependentes. Os contribuintes qualificados podem receber até US$ 250 por dependente com menos de 17 anos e US$ 100 por dependente com 17 anos ou mais. Isso significa que famílias com vários dependentes podem receber até US$ 750.

Espera-se que o Departamento de Receita do Arizona distribua os descontos até 15 de novembro de 2023. Os residentes elegíveis receberão cartas do departamento sobre o desconto. Essas cartas são legítimas e fornecem informações sobre elegibilidade e status de pagamento.

As famílias podem esperar receber o dinheiro do desconto por meio de depósito direto ou cheques em papel entregues pelo correio. Para obter mais informações, os residentes podem visitar o site de redução de impostos do Departamento de Receita.