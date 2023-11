Veronika Rajek manda um beijo para Travis Kelce na última postagem do Instagram… Taylor Swift deveria estar preocupada?

EUsensação no Instagram Verônica Rajek é um autoproclamado Fã da NFL. A modelo eslovaca, que alcançou a fama graças ao seu conteúdo de biquíni de cair o queixo no Instagram, ganhou as manchetes depois de ser vinculada romanticamente no ano passado com ninguém menos que Tom Brady. A especulação surgiu depois que Rajek postou fotos em sua conta do Instagram vestindo a icônica camisa No.12 Raiders de Brady, com alguns meios de comunicação sugerindo que um possível romance poderia surgir depois que os quarterbacks se separaram Gisele Bundchen.

Veronika Rajek manda um beijo aos fãs em um vídeo sensual … foi uma mensagem para Travis Kelce?

A especulação diminuiu lentamente com o tempo, mas A obsessão de Rajek pela NFL continua firme. Na verdade, o modelo que 6,2 milhões de seguidores no Instagram, finalmente tive sua opinião sobre o Estrela dos Chiefs, Travis Kelce que, nos últimos meses, se tornou o centro das atenções depois que seu relacionamento com Taylor Swift se tornou público.

E parece que a autoproclamada ‘gata do biquíni’ é fã. “LV fez o seu melhor, mas os Chiefs jogaram de maneira incrível”, disse ela após a vitória contra os Raiders via Instagram. “Eu tenho que admitir. Kelce é um ótimo jogador e galã também. Entendo você, Taylor, ‘estrada menos percorrida’. ela continuou. Os comentários diziam respeito a ‘Swifties’, com alguns sugerindo que Rajek estava flertando sutilmente com o tight end.

O momento de sua última postagem no Instagram também causou certa agitação. No vídeo que ela postou na noite de segunda-feira, a modelo sai de um elevador de maneira sexy, abrindo a porta com a perna antes de mandar um beijo para a câmera.

Alguns fãs apontaram que após seus comentários recentes sobre Kelce, a postagem, que recebeu quase 150 mil curtidas em menos de 24 horas, pode ter sido uma forma sutil de demonstrar interesse por Kelce.