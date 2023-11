Versões falsas do WhatsApp são usadas em golpes online; Saiba como se proteger

O aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, o WhatsApp, tornou-se alvo de fraudes online, com versões falsas sendo associadas a algumas das principais atividades criminosas na web. De acordo com dados recentes, o WhatsApp registra pelo menos o dobro de buscas no Google em comparação com a rede social mais popular do mundo, o Instagram.

As versões fraudulentas do WhatsApp têm sido utilizadas como isca para perpetrar golpes online, colocando em risco a segurança dos usuários. Um exemplo disso é o aplicativo com a grafia incorreta “Watsap Web“, que instala um vírus no aparelho dos usuários. Esse malware é projetado para executar golpes que envolvem o desvio de transações Pix por meio da técnica de copiar e colar.

Para evitar cair em armadilhas virtuais, os usuários são aconselhados a instalar o WhatsApp apenas a partir de fontes confiáveis. As lojas oficiais, como a Play Store para dispositivos Android e a App Store para iPhones e outros dispositivos da Apple, são as opções recomendadas para garantir a segurança da instalação do aplicativo.

As autoridades alertam que a vigilância e a precaução são essenciais, especialmente diante do aumento das atividades criminosas relacionadas a aplicativos populares. Manter-se informado sobre práticas seguras na internet e utilizar apenas fontes confiáveis são passos cruciais para proteger dados pessoais e evitar cair em golpes virtuais.

Vírus desvia dinheiro por meio do Pix

Uma nova ameaça virtual está circulando entre os usuários do WhatsApp, com um vírus que desvia Pix automaticamente, usando aplicativo de mensagens como isca. A fraude se inicia por meio de uma notificação que promete uma suposta “Atualização Whats App v2.5”.

Aqueles que baixaram a suposta atualização do programa “Atualização Whats App v2.5” tiveram seus dispositivos ficaram comprometidos, tornando-se vulneráveis a alterações no destinatário das transações Pix. O malware age antes mesmo da solicitação da senha e de acordo com especialistas, alguns sinais indicativos incluem tremedeira na tela e lentidão no carregamento do dispositivo.

O golpe é efetuado rapidamente, resultando na transferência de até 95% do saldo da conta bancária da vítima. Por conta disso, é importante que os usuários se lembrem que as atualizações devem ser feitas sob o nome do mesmo programa (WhatsApp), e quando o App já está instalado no aparelho, as lojas de aplicativos oferecem a opção de atualizar, não de instalar.



Dicas para evitar golpes no WhatsApp

Evitar golpes no WhatsApp requer vigilância e práticas seguras. Desse modo, os usuários devem sempre desconfiar de mensagens de remetentes desconhecidos ou que solicitem informações pessoais, senhas ou códigos de verificação. Também é recomendado ajustar as configurações de privacidade no aplicativo para restringir quem pode ver as informações pessoais, como foto de perfil e status.

Como já dito anteriormente, é fundamental que as atualizações sejam realizadas apenas por meio das lojas oficiais de aplicativos (Play Store para Android, App Store para iOS) e não por links suspeitos enviados por mensagens. Os usuários devem evitar clicar em links de fontes não confiáveis, além de sempre verificar a autenticidade de URLs antes de abrir qualquer página da web.

A prevenção contra golpes no WhatsApp é fundamental para garantir a segurança online dos usuários. Ao adotar medidas como a verificação de mensagens, a atualização apenas por fontes oficiais e a manutenção de configurações de privacidade, os indivíduos podem reduzir significativamente o risco de cair em armadilhas virtuais.