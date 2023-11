Verstappen conquista a 18ª vitória da temporada de F1 no animado Grande Prêmio de Las Vegas, que superou as expectativas

Max Verstappen venceu sua 18ª corrida da temporada no sábado à noite com uma ultrapassagem de Charles Leclerc no Grande Prêmio de Las Vegasque acabou sendo um dos eventos mais competitivos da temporada, apesar do início desastroso da dispendiosa extravagância da Fórmula 1.

“Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!” cantou o tricampeão mundial ao cruzar sob a bandeira quadriculada agitada por Justin Bieber. Verstappen venceu a corrida em todas as oportunidades, mas correu com um macacão inspirado em Elvis e conquistou a vitória no famoso Faixa de Las Vegas.

“Espero que todos tenham gostado, nós definitivamente gostamos. Estou animado para voltar aqui no próximo ano e tentar fazer algo semelhante”, disse Verstappen, que inverteu significativamente sua posição no espetáculo de Las Vegas.

Verstappen, Leclerc e Sergio Perez foram levados em uma limusine até um pódio localizado perto do Bellagio – “vamos direto para a boate”, disse Verstappen a seus colegas no pódio – mas, em vez disso, foram presenteados com o famoso show da fonte do cassino.

As fontes do Bellagio estiveram desligadas durante toda a semana e foram reiniciadas como parte da celebração da vitória. Nenhum dos participantes parecia remotamente interessado enquanto conversavam. Depois de receber seus troféus, eles foram presenteados com um show de fogos de artifício no estilo da véspera de Ano Novo na Strip.

Martin Garrix então lançou um DJ set vibrante para entreter aqueles que abriram suas carteiras para a corrida de espectadores mais cara da temporada. Celebridades dançaram na grade e todos pareciam emocionados com o show e as estrelas presentes incluídas Brad Pitt, Rihanna, Usain Bolt e Shaquille O’Neal como a F1 disse, o evento de três dias atraiu 315.000 espectadores.

A corrida foi a terceira etapa desta temporada nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro país, e foi promovida pela F1 e pela proprietária Liberty Media. Mas o evento foi criticado – especialmente por Verstappen – pela sua opulência e excesso.

Os ingressos eram caros, os hotéis ao longo da famosa Strip aumentaram seus preços e o elemento esportivo da 21ª corrida da temporada foi ofuscado por tudo, desde celebridades, apresentações musicais e uma miríade de imitadores de Elvis perambulando pelo paddock que incluía uma capela para casamentos onde ex-F1 o campeão Jacques Villeneuve se casou no início da semana.

A Liberty esperava gastar US$ 500 milhões no primeiro Grande Prêmio que autopromoveu, mas as especulações no paddock antes do evento principal de sábado à noite eram de que a Liberty havia ultrapassado o orçamento. Todo o evento quase implodiu nove minutos após o início da primeira sessão de treinos, quando Carlos Sainz Jr. atropelou uma válvula de drenagem de água na pista que danificou gravemente sua Ferrari e a F1 teve que fechar o circuito de 6,2 quilômetros para inspeção.

Os fãs foram forçados a sair à 1h30 da noite de quinta-feira, depois de testemunhar apenas nove minutos de atividade na pista. O segundo treino começou às 2h30 e durou até as 4h, e em vez de um pedido de desculpas, a F1 simplesmente ofereceu créditos de US$ 200 em sua loja de mercadorias para qualquer portador de ingresso que tivesse adquirido acesso apenas na quinta-feira. Uma ação coletiva foi movida na sexta-feira contra o Grande Prêmio de Las Vegas.

Tornou-se fundamental para a F1 realizar uma boa corrida no sábado à noite e, embora tenha sido a sexta vitória consecutiva de Verstappen, foi um dos eventos mais animados da temporada. Além disso, uma pista que foi comparada a um “porco voador” por causa de seu traçado foi elogiada por sua ousadia.

O heptacampeão de F1 Lewis Hamilton, que terminou em sétimo pela Mercedes, disse que o circuito “proporcionou uma corrida melhor do que a maioria das pistas que frequentamos”.

“Não acho que a música tenha parado durante todo o fim de semana no paddock”, disse Logan Sargeant, da Williams, o único piloto americano na F1.

Leclerc e seu companheiro de equipe Sainz se classificaram por 1-2 na sexta-feira, mas Sainz foi punido com uma penalidade de 10 posições no grid de largada porque a Ferrari foi forçada a trocar de carro por causa dos danos causados ​​​​pela batida na tampa do ralo. Isso empurrou Verstappen para o segundo lugar na largada e Verstappen imediatamente atacou.

O holandês forçou Leclerc a sair da pista para assumir a liderança e, embora Leclerc tenha exigido que Verstappen fosse forçado a devolver a posição, Verstappen recebeu apenas uma penalidade de cinco segundos. Ele serviu durante um pit stop posterior, mas seu Red Bull é tão forte que ele permaneceu na disputa durante toda a corrida.

Leclerc ultrapassou Perez para a liderança a 17 voltas do fim e, três voltas depois, Verstappen ultrapassou seu companheiro de equipe para ficar em segundo. Ele e Perez então trabalharam para criar um reboque que permitisse a Verstappen alcançar Leclerc para a vitória a 13 voltas do fim.

Perez havia ultrapassado Leclerc pelo segundo lugar, mas Leclerc recuperou o placar no final para negar à Red Bull seu sétimo 1-2 na temporada.

“Eu queria tanto aquela vitória”, gemeu Leclerc. “Mas que corrida. Sinceramente, não sobrou nada. Gostei muito. Segundo lugar com muitas lutas. Não há corrida melhor para a primeira corrida em Las Vegas.

Mesmo assim, com Lewis hamilton terminando em sétimo, Perez provavelmente fez o suficiente para garantir que terminaria em segundo, atrás de Verstappen, na classificação final de pilotos.

A finalização de Leclerc ajudou a Ferrari a reduzir sua desvantagem para a Mercedes para quatro pontos pelo segundo lugar no campeonato de construtores rumo à final da próxima semana em Abu Dhabi.

Lando Norris da McLaren se envolveu em um acidente precoce e foi levado a um hospital local por motivos de precaução. Ele foi libertado logo após o show de fogos de artifício.