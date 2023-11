Verstappen critica sem piedade tudo o que acontece no GP de Las Vegas

Tele GP de Las Vegas não é um evento caro Max Verstappene o tricampeão deixou isso claro desde o início, no dia da grande inauguração organizada pela F1 com luzes, música e, claro, um grande show.

O holandês aproveita todas as oportunidades quando tem um microfone à sua frente para mostrar seu lado mais crítico.

“Você se sente um palhaço”, destacou o motorista logo no início.

Depois de rodar pela primeira vez na pista, perguntaram-lhe se gostou.

“Não, já estive em pistas melhores na minha vida”, disse ele.

“O Mónaco está ao nível da Liga dos Campeões. Esta é a Liga Nacional.”

Isto não é um ódio à cidade, mas sim a tudo A Fórmula 1 se organizou para celebrar este Grande Prêmio.

“Adoro Las Vegas, mas não gosto de dirigir um carro de Fórmula 1”, explicou.

“Gosto de sair, tomar uns drinks, deixar tudo vermelho ou algo assim, sabe, ser um pouco maluco, comer boa comida.”

“[The track] não é muito interessante. Simplesmente não há muitas curvas, para ser honesto. Não acho que seja tão emocionante, só isso.”

Mas Verstappen no circuito urbano de Las VegasPA

Salienta a gravidade do incidente de Sainz

Além de todos os acontecimentos e características da pista, Verstappen também compartilhou sua opinião sobre o incidente e a penalidade sofrida por Carlos Sainz durante o primeiro dia.

Uma tampa de bueiro bateu na Ferrari do piloto espanhol, que teve que trocar quase completamente o carro e montar uma bateria nova, o que fez com que a FIA o penalizasse com 10 posições no grid para a corrida de domingo.

“As regras têm que mudar para isso!” ele observou sobre a penalidade.

Além disso, o tricampeão alerta que o acidente poderia ter terminado com consequências piores.

“Carlos também disse que não sentiu nada nas pernas durante alguns segundos, o acidente poderia ter sido muito pior”, acrescentou.

Ele está chocado com o tratamento dispensado aos fãs

O que aconteceu com Sainz significou que a primeira sessão de treinos livres terminou apenas nove minutos depois de os carros terem começado a circular.

Os organizadores decidiram avisar os torcedores que estavam nas arquibancadas para saírem.

Os participantes gastaram mais de US$ 1.000 por assento único e foi anunciado que a compensação seria uma Voucher de US$ 200 para gastar em merchandising.

“Aqui dá para ganhar dinheiro com ingressos, se eu fosse fã iria destruir o lugar todo”, disse, mais uma vez demonstrando sua insatisfação com este fim de semana de corridas.