Verstappen, da Red Bull, iniciará o Grande Prêmio do Brasil na pole position

Fcampeão da fórmula um Max Verstappen de Red Bull começará neste fim de semana Grande Prêmio do Brasil na pole position, com seu companheiro de equipe Sérgio Perez ficando na 9ª posição em Interlagos após a qualificação de sexta-feira.

Verstappen marcou 1 minuto e 10,727 segundos na qualificação, que foi interrompida devido à chuva.

Charles Leclerc, da Ferrari largará na segunda posição, com uma volta 0,294 segundos atrás de Verstappen.

Dois Aston Martins estará na segunda linha com Lance Passeio e Fernando Alonsorespectivamente.

Pérezque ainda luta pelo vice-campeonato do campeonato de pilotos com Lewis Hamilton, da Mercedesverá seu rival largar do 5º lugar no domingo.

A qualificação em Interlagos começou com um atraso de 15 minutos devido a escombros em algumas de suas curvas principais. Nenhum acidente ocorreu na única sessão de treinos anteriores. Verstappen marcou o seu tempo no início da terceira e decisiva parte da sessão de qualificação e depois a chuva começou a cair.

Mais cedo, Carlos Sainz, da Ferrari acompanhou o campo em Interlagos com uma volta de 1 minuto e 11,732 segundos na única sessão de treinos livres do fim de semana. Leclerc estava 0,108 segundos atrás.

O tricampeão de F1 Verstappen passou grande parte da sessão de treinos trabalhando com a Red Bull nos ajustes de seu carro e foi apenas 16º mais rápido. O esforço valeu a pena, com seu carro parecendo mais estável do que o de seus rivais durante a qualificação.

Pérez foi 18º nos treinos, em mais uma exibição abaixo da média para o piloto em apuros.

Verstappen venceu um recorde de 16 das 19 corridas até agora nesta temporada, incluindo quatro consecutivas. Isso inclui as duas primeiras paradas de uma viagem de um mês pelas Américas. Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA em Austin, Texas, há duas semanas, e no último domingo na Cidade do México.

A F1 encerra três semanas consecutivas de corridas neste domingo em São Paulo e tem uma pausa de uma semana antes do tão aguardado Grande Prêmio de Las Vegas. Verstappen fechou seu terceiro título consecutivo no início do mês passado e a Red Bull já venceu o campeonato de fabricantes.

Tornou-se o status de Pérez, que teve um desempenho lamentavelmente inferior nesta temporada em equipamentos claramente dominantes da Red Bull, o tema mais quente do esporte. Ele tem contrato com a Red Bull, mas a equipe também tem Daniel Ricciardo sob contrato e Perez deixou a Cidade do México com relatos de que ele seria substituído no próximo ano por Fernando Alonso.

Alonso ficou descontente com a conversa quando chegou ao Brasil e disse que isso atrapalhava sua equipe Aston Martin.

“Os rumores sobre o Paddock são normais, mas as pessoas por aí apenas tentam tirar sarro disso e ganhar alguns seguidores e esse tipo de coisa”, disse Alonso. “Mas não gosto desse jogo. Não estou gostando dos rumores.”

Pérez está se agarrando ao segundo lugar na classificação da F1 e tentando se segurar Lewis hamiltonque reduziu o déficit de 39 pontos para 20 faltando três corridas para o fim, quando Perez caiu em sua corrida em casa no último domingo, no México.

Alonso no treino de sexta-feira, disse que a pista estava suja e “fora dos padrões da Fórmula 1”. O piloto veterano fez a 11ª volta mais rápida dos treinos. Os comissários trabalharam para limpar algumas curvas assim que o treino terminou.

No sábado, haverá uma corrida de velocidade com mais pontos em disputa.

A Fórmula 1 também anunciou na sexta-feira que estendeu o contrato de Interlagos até 2030.