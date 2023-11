Verstappen sobre rumores Hamilton-Red Bull: Isso não está acontecendo e é isso

EUhá duas semanas foi Fernando Alonso estando vinculado a Red Bullo último nome é Lewis hamilton.

Isso porque um representante do heptacampeão mundial entrou em contato com a Red Bull sobre a possibilidade de parceria com o rival no campeonato Max Verstappen, pelo menos segundo o chefe da equipe. Christian Horner.

“Tivemos várias conversas ao longo dos anos sobre a adesão de Lewis”, disse Horner ao ‘Daily Mail’.

“Eles estiveram em contato diversas vezes.

“Mais recentemente, no início deste ano, surgiu a dúvida sobre se haveria algum interesse.”

Hamilton posteriormente anunciou um novo acordo no Grande Prêmio da Itália permanecer na Mercedes até 2025 ao lado do companheiro de equipe Jorge Russel.

Max se recusou a comentar

Na conferência de imprensa da FIA de quinta-feira, Max foi questionado sobre esta notícia, mas recusou-se a se envolver.

“O que acrescentaria saber? Isso não está acontecendo,“, declarou Verstappen.

“Não adianta inventar histórias se isso não estiver acontecendo. Eu não me importaria (de ser companheiro de equipe de Hamilton), mas não importa.

“Não quero focar especialmente em Lewis. Há também muitos grandes pilotos.”

“Às vezes as coisas simplesmente não funcionam assim.”