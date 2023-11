Vestibular 2024: primeira fase da Fuvest acontece neste domingo (19)

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país. O processo seletivo permite o ingresso dos candidatos aprovados à USP, Universidade de São Paulo.

Todos os candidatos inscritos na próxima edição do Vestibular da Fuvest devem ficar atentos: as provas da primeira fase do processo seletivo serão aplicadas amanhã, dia 19 de novembro.

Dessa forma, para que você consiga entender como a prova irá funcionar, o artigo de hoje trouxe um resumo com informações essenciais sobre o Vestibular 2024 da Fuvest. Confira!

Vestibular Fuvest 2024: provas serão realizadas neste domingo (19)

Como em edições passadas, o Vestibular da Fuvest 2024 será realizado em duas etapas: a primeira e a segunda fase. Conforme o calendário oficial do processo seletivo, as provas da primeira fase serão realizadas neste domingo, dia 19 de novembro.

Neste domingo, os candidatos irão responder 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas variados de disciplinas estudadas ao longo do ensino médio.

No dia 03 de novembro, a Fuvest divulgou os locais de prova de todos os candidatos inscritos no processo seletivo. Para consultar o próprio local de prova, os candidatos deverão acessar o site da Fuvest e acessar a área do candidato.

As provas serão realizadas em da região metropolitana de São Paulo, bem como em cidades do interior e litoral do estado.



Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Fuvest e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Fuvest 2024: segunda fase

Todos os candidatos aprovados na primeira fase serão convocados para a segunda etapa do Vestibular, por sua vez, será aplicada nos dias 17 e 18 de dezembro. Nessa fase, os participantes deverão responder questões dissertativas e escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Além disso, os candidatos que precisarem fazer provas de habilidades específicas (como no caso dos cursos de Artes Cênicas, Música e Arte Visual) irão realizar os exames entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024.

Vestibular Fuvest 2024: livros obrigatórios

A Fuvest divulgou a lista com os livros obrigatórios que serão abordados pelas questões do Vestibular 2024, tanto na primeira como na segunda fase. É recomendada a leitura integral das obras selecionadas.

Veja quais foram os livros selecionados para esta edição do Vestibular e os seus respectivos autores:

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles;

Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba, de Machado de Assis;

Angústia, de Graciliano Ramos

Dois irmãos, de Milton Hatoum;

Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem, de Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso!, de Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral, de Guimarães Rosa.

Vestibular Fuvest 2024: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular da Fuvest foram encerradas no dia 06 de outubro e puderam ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do site da Fuvest.

Todos os estudantes interessados em participar do processo seletivo deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$ 191,00 até o dia 07 de outubro. Mas, a Fuvest também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa entre os meses de maio e julho.

Vestibular Fuvest 2024: oferta de vagas

Nesta edição do processo seletivo, a Fuvest está oferecendo 8.147 vagas para diversos cursos de graduação ministrados pela USP, Universidade de São Paulo.

Do total de vagas disponíveis, 4.888 vagas serão destinadas para candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”, enquanto 2.053 serão direcionadas aos candidatos de escola pública (EP) e 1.206 para os participantes EP/PPI.

Segundo as informações divulgadas pela Fuvest, 114.432 estão inscritos e irão disputar as vagas oferecidas pela USP. Além disso, o curso mais concorrido desta edição do processo seletivo é Medicina, ministrado na cidade de São Paulo/SP.