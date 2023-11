Vestibular de Medicina 2024: UNITAU encerra inscrições nesta sexta-feira (17)

A Universidade de Taubaté (UNITAU) é uma instituição de ensino superior localizada no interior do estado de São Paulo.

A UNITAU oferece diferentes cursos para os seus estudos, mas o seu maior destaque é Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o Brasil.

Os estudantes interessados em estudar Medicina na UNITAU devem ficar atentos: as inscrições para a próxima edição do Vestibular da instituição estão abertas, mas serão encerradas nesta sexta-feira, 17 de novembro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNITAU. Confira!

Vestibular de Medicina UNITAU 2024: período de inscrições termina nesta sexta (17)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições do Vestibular 2024 da UNITAU será encerrado nesta sexta-feira, dia 17 de novembro.

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no site oficial da UNITAU. Não serão aceitas inscrições de outras maneiras

Segundo as informações divulgadas pela UNITAU, candidatos que ainda não concluíram o ensino médio e estão cursando o primeiro ou o segundo ano poderão se inscrever no Vestibular de Medicina. Mas, caso aprovados, esses participantes não poderão realizar matrícula na UNITAU.

Está com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular de Medicina da UNITAU e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular de Medicina UNITAU 2024: taxa de inscrição

Os estudantes interessados em participar do Vestibular de Medicina 2024 da UNITAU deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 350,00. Segundo as informações presentes no Manual do Candidato, a inscrição de cada participante só será efetivada mediante o pagamento do valor integral via boleto bancário.

Nesta edição do processo seletivo, a UNITAU não irá oferecer a isenção ou a redução da taxa para os candidatos.

Vestibular de Medicina UNITAU 2024: realização das provas

O Vestibular de Medicina da UNITAU prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. O exame será realizado no dia 26 de novembro, das 9h às 13h, na cidade de Taubaté, São Paulo.

A prova será formada por 60 questões de múltipla escolha sobre tópicos diferentes estudados ao longo do ensino médio.Estarão presentes na prova as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Língua Inglesa, Biologia, Matemática, Física e Química.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Devemos destacar que a nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada com base na soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação, sendo a pontuação máxima de 100 pontos.

Vestibular de Medicina UNITAU 2024: lista de leituras obrigatórias

A banca organizadora do Vestibular de Medicina da UNITAU selecionou algumas obras literárias que devem ser lidas integralmente pelos candidatos que participaram das provas. Veja quais foram os livros selecionados:

“Sobre Viver”, de Criolo;

“Poemas Negros”, de Jorge de Lima;

“Toda poesia”, de Paulo Leminski;

“Laços de família”, de Clarice Lispector;

“Primeiras estórias”, de João Guimarães Rosa

“Morangos mofados”, de Caio Fernando Abreu;

“Triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto

“São Bernardo”, de Graciliano Ramos

“Ideias para adiar o fim do mundo”, de Ailton Krenak.

Vestibular de Medicina UNITAU 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNITAU está oferecendo 120 vagas para o curso de Medicina. Do total de vagas, 60 serão direcionadas para a unidade de Taubaté/SP e o restante para a unidade da UNITAU em Caraguatatuba/SP.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNITAU 2024: resultados

A UNITAU irá divulgar o resultado final do Vestibular de Medicina no dia 05 de dezembro. O documento será publicado em formato PDF e estará disponível no site da instituição.