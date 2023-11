Victor Wembanyama está pronto para chegar ao NBA All-Star Game como novato nesta temporada

EUJá se passaram quase 13 anos desde que a NBA viu um novato chegar ao jogo NBA All-Star, mas Victor Wembanyama parece destinado a mudar isso nesta temporada. Em apenas seu quinto jogo como profissional da NBA, Wemby já conseguiu um impressionante jogo de 38 pontos com 10 rebotes contra o Phoenix Suns. Kevin Durant já enfrentou Wembanyama duas vezes e pode reconhecer perfeitamente o impacto que esse garoto francês pode ter no esporte. Especialistas e analistas concordam que Wembanyama será votado para fazer parte do jogo All-Star como novato. A última vez que isso aconteceu foi em 2011, quando o novato Blake Griffin foi votado pelos fãs ao jogar sua primeira temporada na NBA com o Los Angeles Clippers. Wembanyama só precisa continuar jogando no nível que vimos até agora e sua vaga estará garantida.

O manejo de bola irreal de Victor WembanyamaTwitter

Quais lendas da NBA chegaram ao All-Star Game como novatos?

A lista de novatos que entraram no jogo NBA All-Star consiste em apenas 44 jogadores. Entre os nomes mais importantes desta lista estão Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki, Elgin Baylor, Karl Malone, Chris Paul, Allen Iverson, Kevin Durant , entre outros. O que é engraçado nisso tudo é que Victor Wembanyama pode não ser o único novato a chegar ao grande jogo. Chet Holmgren, do Oklahoma City Thuder, também está jogando um basquete fantástico em sua temporada de estreia e confirmou que Wemby pode ter um pouco de competição.

Kobe Bryant não chegou ao jogo All-Star quando era novato

Nessa lista de nomes de prestígio, você pode descobrir que Kobe Bryant não faz parte dela porque não chegou ao jogo All-Star quando era novato. Nem todos os grandes nomes entraram na lista, embora o caso de Kobe seja fácil de explicar. Durante sua primeira temporada, ele ficou no banco por muitos jogos e isso fez com que os torcedores não votassem nele o suficiente para chegar ao jogo All-Star. Victor Wembanyama está roubando os holofotes nesta temporada com o que promete ser uma das melhores temporadas de estreia que vimos desde que Michael Jordan e LeBron James fizeram a sua. O que eleva isso ainda mais é a rivalidade potencial de Wemby com Chet Holmgren. Uma nova era no basquete começou oficialmente.