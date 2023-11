Victor Wembanyama mostra ao ‘mentor’ Rudy Gobert todas as suas habilidades e preenche ficha de estatísticas

Victor Wembanyama e Rudy Gobert volte muito tempo. O NBA veterano sabe Wemby já que o elogiado novato tinha 13 anos e tentou agir como um mentor do prodígio do basquete.

Na noite de sexta-feira, os dois franceses se enfrentaram pela primeira vez em um cenário da NBA. Gobert acabou rindo por último, já que seu Os Timberwolves de Minnesota vencer o incentivo de São Antônio 117-110. Mas foi Wembanyma quem mostrou todo o seu conjunto de habilidades em um de seus melhores jogos até hoje como profissional.

Wembanyama preenche a ficha de estatísticas contra os Lobos de Gobert

O canivete suíço ofensivo de 2,10 metros começou a noite com um enterrada feroz menos de dois minutos de jogo. Ele voou alto e bateu com força com a mão esquerda.

Apenas alguns minutos depois, ele usou a mesma mão esquerda para enviar de volta enfaticamente a Cidades Karl-Anthony tentativa de curta distância.

Para encerrar um excelente primeiro tempo, Wembanyama foi dedo a dedo com Gobert enquanto o veterano tentava recuá-lo na trave. Wembanyama encolheu os ombros e desviou o chute de seu compatriota francês.

Wemby exibiu todos os tipos de arremessos neste jogo. De puxando para cima das profundezas acertar três pontos, para desaparecendo em arremessos de média distância, para lucrar enterradas reversas. Ele estava em sua bolsa.

Wembanyama não recebeu muita ajuda de seus companheiros de equipe, além da pontuação de 29 pontos de Devin Vassell e uma noite modesta de 14 pontos de Jeremy Sochan. Wemby terminou o jogo com 29 pontos, nove rebotes, quatro assistências, quatro blocos e um roubo.

Assim que o jogo terminou, Wembanyama e Gobert camisas trocadasmarcando seu primeiro encontro na NBA.

Esperamos que tenhamos muitos mais confrontos entre os dois no futuro.