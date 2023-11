Victoria Beckham mostra lado humorístico com camiseta ‘Meu pai tinha um Rolls Royce’

Victoria Beckhamconhecida por sua imagem elegante, tornou-se objeto de zombaria dos fãs após seus comentários sinceros sobre seu veículo de infância em Documentário “Beckham” da Netflix.

A ex-Spice Girlde 49 anos, resolveu abraçar o humor e transformá-lo em oportunidade de negócio, lançando um atrevido nova camiseta com slogan ao preço de US$ 150.

O momento viral entre Antonela Roccuzzo, David Beckham e Victoria Beckham

No documentário, Victoria pretendia dissipar a noção de sua educação privilegiada, afirmando que tanto ela quanto seu marido, David, 48, vieram de famílias da classe trabalhadora.

Apesar de seus esforços, uma conversa alegre com David no documentário, onde ele a desafiou de brincadeira a revelar o carro em que seu pai a levou para a escola, viralizou nas redes sociais.

Qual foi o slogan?

Embora inicialmente tenha evitado a questão, Victoria acabou admitindo que ela pode ter sido um pouco mais rica do que ela gostaria de admitir.

“OK, nos anos 80, meu pai tinha um Rolls-Royce”, declarou Victoria.

A cena divertida a levou a capitalizar a situação, estreando uma camiseta irônica em um vídeo do TikTok na sexta-feira.

No vídeo, Victoria se envolve de forma divertida com seu público.

“Minha pergunta para todos vocês: onde seu pai os levou para a escola?” Encolhendo os ombros, ela confessa: “Meu pai me levou – sim – em um Rolls-Royce”.

Reconhecendo o humor da situação, ela inclui a famosa cena do documentário em que brinca com David por causa do carro.

A camiseta, adornada com essa referência lúdica, serve como ponto de partida para uma conversa, convidando os indivíduos a participarem da zombaria alegre, independentemente de suas próprias experiências de abandono escolar.