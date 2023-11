Vídeo: confrontos na coletiva de imprensa do UFC 295

Assista aos primeiros confrontos do UFC 295 após a coletiva de imprensa de quinta-feira em Nova York, com a participação dos ex-campeões Jiri Prochazka e Alex Pereira, além de Tom Aspinall e Sergei Pavlovich.

O quarteto respondeu a perguntas da mídia sobre suas lutas pelo título e depois enfrentou os fotógrafos na cidade de Nova York, que recebe o pay-per-view de sábado no Madison Square Garden.

Os combatentes foram nada além de respeitosos durante a reunião, enfatizando a competição em vez dos rancores. Aspinall colocou o braço em volta de Pavlovich antes da luta pelo título interino dos pesos pesados, que substitui a luta pelo título cancelada entre o campeão Jon Jones e Stipe Miocic.

Prochazka e Pereira se enfrentam pelo título vago dos meio-pesados. Prochazka nunca perdeu o cinturão que conquistou no ano passado, mas abriu mão do cinturão após sofrer uma grave lesão no ombro que o atrapalhou na revanche com Glover Teixeira, a quem derrotou para conquistar o título.

Assista ao vídeo dos confrontos do evento principal acima, na coletiva de imprensa do UFC 295.