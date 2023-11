A coletiva de imprensa do UFC 295 contará com algumas das maiores estrelas de sábado no evento pay-per-view na cidade de Nova York.

Os ex-campeões do UFC Jiri Prochazka e Alex Pereira serão acompanhados por Tom Aspinall e Sergei Pavlovich para responder perguntas da mídia na tarde de quinta-feira em Nova York.

A coletiva de imprensa do UFC 295 está prevista para começar às 15h30 horário do leste dos EUA. na tarde de quinta-feira. O streaming de vídeo pode ser assistido acima.