Assista à coletiva de imprensa pré-luta do evento BKFC 56 na quinta-feira em Salt Lake City.

A coletiva de imprensa contará com a participação dos headliners Mike Perry e Eddie Alvarez e outros lutadores enquanto eles respondem a perguntas para a mídia antes do confronto de sábado no Maverik Center.

A conferência de imprensa é aberta ao público e realiza-se às 15h00 locais.

BKFC 56 vai ao ar no pay-per-view da FITE TV e no BKFC.com.