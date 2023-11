Vídeo: Daniel Cormier leva chute de Alex Pereira e elogia sua trajetória marcante sem ‘nenhuma experiência’ no MMA

Daniel Cormier pode agora atestar pessoalmente o tipo de poder que Alex Pereira gera.

Poucos dias antes do UFC 295, onde Pereira tentará conquistar o título vago dos meio-pesados, o brasileiro pregou uma peça em Cormier antes de mostrar o tipo de devastação que pode causar com seus chutes nas pernas. Primeiramente, Pereira queria mostrar a Cormier como ele poderia lidar com um taco de golfe, o que deixou o ex-campeão de duas divisões do UFC bastante nervoso ao ficar atrás dele.

“Foi divertido”, disse Pereira sobre o vídeo que postou no Instagram. “Porque no começo ele não queria fazer isso. Eu tive que convencê-lo, mas quando ele olhou para frente, obviamente eu nunca iria jogar o taco de golfe nele, mas vi um vídeo no Instagram no início do dia, então fiz isso com ele. Foi muito divertido.”

No que diz respeito aos chutes nas pernas, Cormier pediu a Pereira que demonstrasse como ele lançou uma de suas armas mais eficazes ao tentar derrubar seus oponentes. Claro, Pereira é versado em todas as técnicas de trocação como ex-campeão de kickboxing em duas divisões, ao mesmo tempo que recentemente se tornou a terceira pessoa a ser incluída no Hall da Fama do GLORY.

Os chutes nas pernas não vieram a toda velocidade, mas Cormier solicitou 25 por cento de força de Pereira – e é seguro dizer que ele não está interessado em descobrir como é a sensação de 100 por cento.

“Já vi isso várias vezes, precisava saber como era, então pedi a ‘Poaton’ para me dar alguns chutes nas pernas”, disse Cormier. “Eles são tão dolorosos quanto parecem.”

No que diz respeito à luta de sábado, Pereira disputará sua terceira luta pelo título desde que ingressou no elenco do UFC, há apenas dois anos. Ele já conquistou o título dos médios com um nocaute sobre o rival de longa data Israel Adesanya e agora busca o segundo cinturão na luta contra Jiri Prochazka no UFC 295.

Com apenas 10 lutas em todo o seu currículo de MMA e muito menos experiência do que a maioria dos lutadores desse nível, Pereira conquistou muito em pouco tempo, o que definitivamente merece elogios de Cormier.

“Tiro meu chapéu para Alex Pereira mais do que qualquer outro lutador do UFC”, disse Cormier ao MMA Fighting. “Como esse cara tem menos de 10 lutas na carreira, 10 no máximo, ele foi campeão dos médios do UFC e agora está lutando pelo título dos meio-pesados. Ele não tem experiência. Ele não conhece esse jogo. Ele sabe fazer kickboxing e já aproveitou isso em três lutas pelo título. Três lutas pelo título em vários anos! Ele fez o seu [UFC] estreia em Nova York há três anos!

“Então, três anos, agora você está me dizendo que esse cara está lutando pelo campeonato pela terceira vez? Então, em três anos, ele basicamente terá uma média de luta pelo campeonato uma vez por ano, mesmo que não tenha sido o campeão. Isso é para ser elogiado por um cara que não tem experiência em wrestling. Não tinha experiência em luta livre e era apenas um kickboxer. Eu tenho um respeito absurdo por esse cara.”