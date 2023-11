Vídeo de Taylor Swift que preocupa Travis Kelce: A cantora quase desmaiou quando não conseguia respirar em seu show no Brasil

Taylor SwiftO último show da cantora no Brasil foi talvez o mais memorável de sua turnê Eras, mas não pelos motivos certos, já que o calor extremo fez com que um fã morresse tragicamente e a própria Taylor Swift estivesse lutando para respirar.

O show no Rio de Janeiro se transformou em caos e tragédia na noite de sexta-feira e um vídeo de um fã mostra Rápido realmente lutando para recuperar o fôlego depois de terminar uma música.

“Meu Deus… isso parte meu coração em muitos níveis”, escreveu um fã preocupado no Twitter em resposta ao vídeo. “Ela é tão profissional, mas vendo-a assim, meus melhores desejos vão para ela.”

“Também estou pensando nos fãs que tiveram que suportar essas loucuras [si] temperaturas… cuidem-se, pessoal, e mantenham-se saudáveis!”, continuou o post.

Um segundo fã preocupado escreveu: “Ela tem apenas 33 anos e está em uma forma física incrível. O fato de ela estar lutando tanto é realmente assustador”.

Taylor Swift ficou sem fôlego em show no RioRoberto Ortega

Rápido33, anunciou na tarde de sábado que adiaria seu show em consideração à “segurança e bem-estar de [her] fãs, colegas artistas e equipe.”

A preocupação de Travis Kelce

Ao ver o vídeo, certamente teria sido uma preocupação para o namorado de Swift, a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, que não pôde comparecer ao show.

Swift pode ser vista fazendo uma pausa após cantar uma música, onde ela respira fundo enquanto tenta recuperar os sentidos. As imagens que surgiram deixaram os fãs se perguntando por que o show aconteceu nessas condições. Logicamente, Kelce terá olhado para as cenas e ficado preocupado com o estado da namorada.

Fã de Taylor Swift falece

Ana Clara Benevides morreu tragicamente no hospital após ser afastada do show.

Ana Clara desmaiou durante o show e acredita-se que tenha tido uma parada cardíaca. A prima da jovem de 23 anos, Estela, deu a notícia de que foi uma paragem cardíaca que Ana Clara sofreu. A notícia também foi noticiada pelo jornal brasileiro Fohla De São Paulo.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Não posso nem dizer o quanto estou arrasada com isso”, escreveu Swift. .

“Há muito pouca informação que tenho além do fato de que ela era incrivelmente bonita e jovem demais.

“Não poderei falar sobre isso no palco porque me sinto oprimido pela dor quando tento falar sobre isso. Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com ela família e amigos. Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer a loja para o Brasil.”