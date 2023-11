Vídeo do PFL World Championship 2023: Biaggio Ali Walsh dá um nocaute brutal em Joel Lopez

Biaggio Ali Walsh continuou sua trajetória dominante no PFL depois de marcar um nocaute brutal no segundo round em sua última luta amadora.

O neto de Muhammad Ali mostrou as mãos mais uma vez e atacou o adversário Joel Lopez com diversas combinações enquanto lançava enormes e poderosos golpes em loop durante a luta. Enquanto Lopez demonstrava uma resistência incrível, Ali Walsh continuou perseguindo-o sem demonstrar muito medo de represália.

O final veio depois que Ali Walsh desarrolhou um terrível gancho de direita que acertou Lopez e, quando ele tropeçou, ele comeu outro curto de esquerda que o colocou de cara na tela. O árbitro correu para interromper a luta antes que qualquer dano adicional fosse causado, com o tempo chegando a 1:24 do segundo round.

“Tanta coisa acontecendo em minha mente agora”, disse Ali Walsh após sua sexta vitória consecutiva por nocaute. “Ainda sou amador, então ainda estou me preparando para tudo. Ter essa experiência como amador é uma loucura. Com certeza anunciarei em breve para que todos saibam [if I’m turning pro].”

Assim que a ação começou, Ali Walsh partiu para o ataque enquanto marchava para frente e apoiava Lopez contra a jaula antes de desferir uma enorme saraivada de socos. Lopez se recusou a cair, mas ele definitivamente acertou em cheio nas primeiras trocas.

Embora às vezes estivesse se iluminando, Lopez ainda conseguia se manter firme e usava seu alcance para dar um soco no rosto de Ali Walsh de vez em quando para afastá-lo. Ainda assim, seus socos simplesmente não acertavam com tanta força, o que permitiu a Ali Walsh continuar seu ataque ofensivo.

Ali Walsh foi implacável com sua pressão e foi isso que acabou levando os chutes acertados para eventualmente abrir Lopez para o gancho de direita que significou o começo do fim para ele. Depois que o gancho de direita o balançou gravemente, Lopez absorveu aquele golpe final antes de cair na tela.

Ali Walsh agora está com 6-1 como amador e resta saber se 2024 será o ano em que ele finalmente se tornará profissional.