Vídeo do UFC 295: Jamall Emmers ataca Dennis Buzukja e nocauteia em 49 segundos

Jamall Emmers abriu o UFC 295 com um nocaute digno de bônus, mesmo que seja improvável que consiga.

Depois de perder peso por meio quilo na sexta-feira, Emmers compensou a gafe com uma finalização espetacular no primeiro round sobre Dennis Buzukja para abrir o card preliminar de sábado no Madison Square Garden, em Nova York.

Veja o impressionante trabalho de Emmers abaixo.

Os mais experientes Emmers pressionaram Buzukja desde o início, mantendo o nova-iorquino desequilibrado antes de desarrolhar uma mão esquerda que derrubou Buzukja. Emmers seguiu rapidamente com o ground and Pound e a paralisação foi elementar depois disso.

O tempo oficial da paralisação foi 0:49 do primeiro round.

Com a vitória por nocaute técnico, Emmers (20-7) se recupera de uma derrota por decisão dividida para Jack Jenkins em junho passado e eleva seu recorde no UFC para 3-3. A perda de peso de Emmers significa que ele provavelmente não será elegível para um bônus de Performance da Noite de $ 50.000.

Buzukja (11-4) cai para 0-2 no UFC e agora perde lutas consecutivas pela primeira vez na carreira.