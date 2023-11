Vídeo do UFC 295: Jared Gordon ataca Mark O. Madsen com um enorme overhand direito para nocautear no primeiro round

Jared Gordon teve uma grande vitória diante do público de sua cidade natal no UFC 295, no sábado.

Como nova-iorquino nativo, Gordon definitivamente queria emocionar o público do Madison Square Gardon e foi exatamente isso que ele entregou. Depois de resistir à pressão e ao ritmo de Madsen logo no início, Gordon virou o jogo com um enorme uppercut que abalou o ex-lutador olímpico e marcou o início do fim.

Com Madsen pressionado contra a jaula, Gordon acertou-o com vários golpes fortes e tudo foi coroado por um enorme overhand de direita. Madsen desabou na tela enquanto Gordon dava mais alguns chutes enquanto o árbitro corria para interromper a disputa.

O final veio aos 4:42 do primeiro round.

“Eu costumava injetar heroína na Penn Station, embaixo deste lugar, agora estou lutando aqui e nocauteando as pessoas”, proclamou Gordon após sua vitória. “Eu sabia que ele obviamente seria um clinch pesado. “[Hit him] bem na têmpora e isso é tudo que você precisa com essas luvas de 120 gramas.

Foi uma exibição impressionante para Gordon, especialmente enfrentando Madsen, especialista em luta greco-romana, enquanto ele tentava usar sua experiência no grappling no início e frequentemente na luta. Madsen estava constantemente avançando enquanto procurava desgastar Gordon contra a gaiola, mas a situação virou contra ele rapidamente.

Assim que Gordon acertou o gancho enquanto os lutadores trocavam golpes, os joelhos de Madsen dobraram e ele ficou preso na defesa pelo resto da luta. Gordon continuou avançando e descarregando chutes até que Madsen caiu e saiu pela última vez.

Foi uma vitória muito necessária para Gordon depois que suas duas lutas anteriores terminaram em uma decisão polêmica para Paddy Pimblett e depois sem disputa com Bobby Green. Esta também foi a primeira finalização de Gordon no UFC desde sua estreia em 2017.