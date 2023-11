NOVA YORK — O desafiante ao título dos pesos pesados ​​do UFC, Sergei Pavlovich, fala com a mídia antes de sua luta com Tom Aspinall no UFC 295, incluindo o que torna Aspinall um desafio diferente de seus oponentes anteriores, se ele gostaria de lutar contra Jon Jones ou Stipe Miocic em seguida, por que ele sente que está disputando o cinturão de verdade no sábado e muito mais.