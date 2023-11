Vídeo do UFC Vegas 82: Jeka Saragih derruba Lucas Alexander com nocaute brutal em apenas 91 segundos

Jeka Saragih conquistou sua primeira vitória no UFC com um nocaute marcante.

O lutador indonésio finalizou após acertar Lucas Alexander com um soco durante uma disputa no tatame que fez o brasileiro bater contra a jaula. Saragih seguiu com outro soco e depois uma saraivada de tiros que nocauteou Alexander.

O árbitro Herb Dean correu para interromper a luta, com o fim chegando a apenas 1:31 do round de abertura no UFC Vegas 82.

“Esta é uma longa jornada para mim”, disse Saragih após sua vitória. “Passo mais tempo aqui nos Estados Unidos do que com minha família este ano. Eu vou voltar para minha aldeia [in Indonesia]. Eu amo todos vocês.”

Foi um desempenho de cair o queixo de Saragih depois de falhar em sua estreia no octógono em fevereiro, após se juntar ao elenco após duas aparições na série Road to the UFC.

Saragih não demonstrou medo em suas breves trocas com Alexander, mas foi sua mão direita perfeitamente cronometrada enquanto seu oponente se afastava para se levantar que levou à finalização enfática. Assim que o soco acertou, Alexander caiu na tela e foi apenas um alvo fácil para Saragih descarregar mais alguns golpes para finalizar.

A vitória leva Saragih para 14-3 em sua carreira, mas nenhuma foi maior do que o nocaute no sábado.