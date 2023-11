Vídeo: Israel Adesanya se junta a Craig Jones para aprimorar suas habilidades no jiu-jitsu

Em uma visão revigorante, Craig Jones disse que seu trabalho com o ex-campeão peso médio do UFC Israel Adesanya é sobre seguir o exemplo de lutadores famosos para que ele possa vender mais vídeos instrutivos de jiu-jitsu.

Adesanya não se importa, porque está trabalhando para aprimorar suas habilidades de jiu-jitsu durante uma licença sabática das lutas. O ex-campeão divulgou nesta terça-feira um vídeo do trabalho de Jones no City Kickboxing, academia que ele trouxe para o mainstream do MMA.

Jones, discípulo de John Donaher e Renzo Gracie, é bicampeão do ADCC e também trabalhou extensivamente com o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski. Jones lançou a revanche de Volkanovski no UFC 294 contra Islam Makhachev como uma luta entre seu jiu-jitsu e o sambo de Makhachev, que foi aguçado pelo ex-campeão dos leves do UFC e companheiro de equipe de Makhachev, Khabib Nurmagomedov. No final das contas, Volkanovski quase não usou a luta agarrada depois que Makhachev o nocauteou com um chute na cabeça.

Confira o vídeo acima para ver Adesanya trabalhando com Jones e outros veteranos do UFC Dan Hooker e Kai Kara-France.