Vídeo: Logan Paul usa soco inglês para ganhar o título dos EUA no WWE Crown Jewel

Depois de derrotar Dillon Danis no The PRIME Card do Misfits Boxing no mês passado, Logan Paul usou seu microfone pós-luta para chamar Rey Mysterio por uma chance pelo título da WWE nos EUA.

No sábado, Paul realizou seu desejo e se tornou campeão do mundo do wrestling profissional.

Paul e Mysterio lutaram em uma divertida luta pelo campeonato no Crown Jewel da WWE na Arábia Saudita. Depois de uma série de movimentos ofensivos atléticos e de alto vôo ao longo da partida, Mysterio preparou Paul para sua jogada final “619” e acertou.

Mal sabia ele que Paul tinha soco inglês.

Quando Mysterio saiu da corda bamba para colocar um ponto de exclamação nas coisas, Paul acertou em cheio em Mysterio para conseguir o pinfall e ganhar o título dos EUA pela primeira vez.

Confira o vídeo do momento da vitória de Paul no campeonato no vídeo abaixo.

Desde que assinou com a WWE, Paul entregou lutas incríveis em todos os níveis, incluindo uma batalha inacreditável com o Campeão Universal Roman Reigns no evento Crown Jewel em 2022. Em abril, ele assinou novamente com a principal promoção de wrestling profissional com um novo contrato plurianual. negócio.

Embora não se saiba o quão ativo Paul estará na televisão da WWE e nos eventos premium ao vivo daqui para frente, ganhar o título dos EUA aparentemente significaria fazer mais do que uma aparição especial ocasional para a WWE rumo à temporada de 2024 da WrestleMania.