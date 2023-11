Vídeo: Lutador se defende de atacante com faca usando habilidades de MMA

Javier Baez não compete mais no MMA, mas isso não significa que não esteja pronto para lutar.

Na última quarta-feira, Baez se viu inesperadamente tendo que empregar suas habilidades em autodefesa quando foi atacado por um estranho empunhando uma faca no estacionamento de seu complexo de apartamentos em Cutler Bay, Flórida, uma cidade na parte oeste de Miami. -Condado de Dade.

Baez conseguiu subjugar o atacante evitando um ataque, jogando-o no chão e aparentemente sufocando-o com um triângulo de braço.

Assista abaixo a impressionante filmagem do incidente, cortesia do lutador do UFC Terrance McKinney, que postou o vídeo nas redes sociais.

Baez conversou com vários meios de comunicação locais após o ataque e explicou que o estranho, identificado como Omar Marrero, de 50 anos, primeiro se aproximou agressivamente do carro de Baez com uma faca de 14 polegadas antes de depois atacar Baez com uma faca de trinta centímetros de comprimento.

“O cara estava gritando ao telefone, literalmente brigando por um tempo com uma mulher”, disse Baez à CBS Miami. ”Ele bateu na janela da minha porta. Eu disse a ele para me deixar em paz, e então ele veio até mim com uma faca. Eu disse a ele para me deixar em paz. Estou chamando a polícia. Espero que ele não quebre minha janela. Isso é tudo que me importa.”

Depois que Baez subjugou Marrero, a polícia de Miami-Dade prendeu o agressor. Marrero está sendo acusado de dois crimes.

Baez (5-2-1), que creditou o treinamento na academia MMA Masters da Flórida por sua preparação, não compete profissionalmente desde dezembro de 2018, quando perdeu por finalização para o futuro lutador do LFA e Cage Warriors, Diego Silva. Quando chegou a hora de lidar com Marrero, seu treinamento começou sem pensar.

“Segunda natureza”, disse Baez. “Quando você pratica todos os dias, você não pensa sobre isso. Coloquei a barriga dele no chão, coloquei meu joelho nas costas dele e chamei a polícia.”

Veja mais do relato de Baez abaixo, conforme contado ao afiliado local de notícias de Miami, ABC News 10 (cortesia do usuário do Twitter @JiujitsuOtter).

“Assim que comecei a colocar o estrangulamento, ele meio que deixou [the knife] vá”, disse Baez ao ABC News 10. “Porque ninguém está preocupado com mais nada além de respirar quando está perdendo ar”.