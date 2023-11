Vídeo mostra homem agarrando enorme píton e impedindo-o de comer seu gato de estimação

Confira o clipe insano, gravado na terça-feira em Bangkok… você pode ouvir o gatinho implorando por ajuda enquanto a enorme cobra deslizou para dentro de sua caixa no início da manhã, fazendo com que o homem corresse para fora e ajudasse.

Depois de algumas tentativas, o cara consegue segurar a fera, salvando a vida do gato – ele segurou a cabeça e a boca da cobra com as próprias mãos… algo que a maioria das pessoas nem sonharia em fazer.