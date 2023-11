Vídeo mostra Kelly Oubre Jr. Estremecendo de dor após ser atropelado por um carro

TMZSports. com

TMZ Esportes obteve imagens de Kelly Oubre Jr. poucos minutos depois de ser atropelado por um veículo no fim de semana… mostrando o atacante do Philadelphia 76ers lutando para andar ao entrar em seu apartamento.

Como informamos anteriormente, o arremessador de 6’7″ estava envolvido em um atropelar e fugir fora de sua residência na Filadélfia no sábado … sofrendo uma costela quebrada e ferimentos no quadril e na perna depois que um carro prateado o atingiu com um espelho retrovisor lateral.