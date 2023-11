Vídeo policial mostra Bill Bidwill Jr. Vazamento de sangue após suposta briga com a esposa

Reproduzir conteúdo de vídeo





Bill Bidwill Jr. – o ex-executivo do Arizona Cardinals, irmão do atual proprietário do time da NFL, Michael Bidwill — estava uma bagunça sangrenta após uma suposta briga com sua esposa no início deste ano… novo vídeo policial, obtido por TMZ Esportesmostra.

Na filmagem, você pode ver os policiais respondendo a Bill’s Paradise Valley, Arizona. residência por volta das 18h do dia 9 de junho, após uma denúncia de violência doméstica… eles entraram em contato imediato com Bill, que parecia estar sangrando profusamente na área do rosto.

Bill pode ser ouvido no vídeo – capturado no Departamento de Polícia de Paradise Valley. câmeras corporais – contando aos policiais sua esposa, Nicole Bidwilltinha acabado de agredi-lo após uma briga por causa de alguma instalação de carpete.

“Ela ficou muito chateada comigo”, disse Bill, que continuamente enxugava o sangue da cabeça com uma toalha grande.

“Estou sentado no sofá e ela está gritando comigo. E eu estava tentando não piorar porque ela tem um temperamento muito ruim.”

“E então ela começou a me bater e eu comecei a me defender.”

Bill disse a um oficial que Nicole “deve ter batido” nele “uma centena de vezes”, acrescentando que os ataques foram desferidos com força. Ele disse ainda que durante a briga, ela pegou um copo cheio de cerveja e quebrou na testa dele.

“Isso me cortou aqui”, disse ele a um policial.



Bill acrescentou que, enquanto ele tentava fugir, Nicole o agarrou e estava “só me dando uma surra”.

Bill, porém, disse mais tarde aos policiais que não queria que prendessem sua esposa. Em vez disso, ele disse-lhes para levá-lo sob custódia – explicando: “Ela não vai tolerar isso bem”.



Enquanto isso, os policiais também entrevistaram Nicole no local… embora ela parecesse ser muito menos cooperativa com a aplicação da lei do que seu marido.

Ela, a princípio, não queria sair do capô do carro em que estava deitada. Posteriormente, ela não quis responder às perguntas, dizendo aos policiais que queria esperar pela filha, que é advogada.

E, quando os policiais a prenderam, ela não quis caminhar até as viaturas – então eles a carregaram pelos braços e pernas.

Como informamos, Nicole estava reservado sob a acusação de agressão… embora, de acordo com um relatório policial, Bill não quisesse prestar queixa.

Bill serviu como vice-presidente dos Cardinals por vários anos quando seu pai Bill Bidwill Sr.era dono da equipe… e em 2019, ele teria ajudado a assumir a propriedade após O falecimento do Sr.. No entanto, ele atualmente não desempenha nenhuma função na equipe.