Vídeo: Sean Strickland aponta arma para suposto agressor doméstico do lado de fora de sua casa em Las Vegas

O campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, postou na segunda-feira vídeos de um confronto fora de sua casa em Las Vegas com um homem que ele disse ter cometido violência doméstica.

Strickland pode ser visto nos vídeos apontando o que parece ser uma arma para o homem, cujo rosto está desfocado. Outro vídeo mostra ele e outro homem não identificado perseguindo o que parece ser o mesmo homem, a quem ele empurra no chão e parece mantê-lo sob a mira de uma arma enquanto luzes piscam ao fundo.

Segundo Strickland, o homem estava “bêbado atropelando uma garota, um segurança viu, ele pulou no carro e foi embora”, escreveu ele na legenda do post.

“A segurança o seguiu, bateu em um meio-fio, destruiu completamente o pneu, dirigiu no aro por um tempo, depois pulou e tentou se esconder na minha casa. Inicialmente pensei que ele estava roubando meu carro. … Ele foi preso.”

Abaixo está o post com os vídeos.

Um porta-voz da polícia de Las Vegas não comentou a postagem de Strickland e disse ao MMA Fighting que uma busca por seu nome não retornou nenhum resultado; está pendente um pedido de registro para um boletim de ocorrência policial sobre o incidente. O UFC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O campeão do UFC postou no domingo um vídeo do ringue do confronto que mostra o homem tropeçando em uma garagem e parecendo se esconder entre dois carros. Strickland pode então ser visto caminhando em direção à garagem e um confronto verbal é ouvido.

Strickland também postou uma foto do que disse ser o veículo do homem após o confronto.

Familiarizado com confrontos públicos e privados, Strickland frequentemente detalha seus desentendimentos nas redes sociais. Pouco antes de postar seu lado do confronto com o homem, ele entrou em confronto com a estrela dos meio-médios do UFC, Ian Machado Garry, online por causa de suas postagens sobre a esposa de Garry.

Strickland deve defender o título dos médios em janeiro contra Dricus Du Plessis, sendo a atração principal do UFC 297 em 20 de janeiro em Toronto.