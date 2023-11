Vídeo: Shavkat Rakhmonov enfrenta o campeão do Bellator Jason Jackson em uma luta de luta livre na academia

Dois dos melhores pesos meio-médios do mundo lutaram em uma luta amistosa, mas competitiva, em sua academia.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o novo campeão meio-médio do Bellator, Jason Jackson, e o candidato ao UFC, Shavkat Rakhmonov, competiram em uma luta de grappling no Kill Cliff FC, na Flórida, enquanto muitos de seus companheiros assistiam e aplaudiam.

No final, Rakhmonov venceu Jackson com uma queda por trás e de barriga para trás. Confira o vídeo da competição de wrestling abaixo.

Rakhmonov finalizou todos os 17 oponentes ao longo de sua impressionante carreira profissional, que inclui um início de 5-0 no UFC. Em sua luta mais recente, Rakhmonov finalizou Geoff Neal no terceiro round do UFC 285, em março, e agora o jogador de 29 anos está escalado para enfrentar Stephen Thompson no UFC 296, em dezembro.

Jackson recentemente conquistou o título meio-médio do Bellator com uma finalização impressionante no Bellator 301 no início deste mês, dando a Yaroslav Amosov sua primeira derrota profissional em 28 lutas.