Videogames Cyber ​​​​Monday 2023: Onde você pode encontrar as melhores ofertas online?

Segunda-feira cibernética é aqui!

Os jogadores estão prontos para economizar em ofertas fantásticas em seus títulos e consoles favoritos.

Este ano, o mundo dos jogos está repleto de entusiasmo, especialmente considerando a recente resolução de problemas da cadeia de fornecimento, tornando consoles tão procurados como o PlayStation 5 mais acessibilidade.

Para jogadores ávidos, Segunda-feira cibernética não é apenas um dia; é uma temporada de delícias, oferecendo pacotes atraentes, descontos substanciais em jogos e vantagens adicionais em cada compra.

Quer você jure por PlayStation, Xbox, ou Nintendoas ofertas de jogos da Cyber ​​​​Monday têm algo especial reservado para você.

Um dos aspectos mais esperados da Cyber ​​Monday são os descontos significativos em jogos individuais.

Este ano, estamos testemunhando reduções notáveis ​​nos preços de títulos recém-lançados.

Jedi de Star Wars: Sobreviventedisponível no Walmart por US$ 34,97 (anteriormente US$ 69,99), e o Resident Evil 4 remake, com desconto de US$ 42,99 na Best Buy (originalmente US$ 59,99), são apenas um vislumbre das emocionantes ofertas de jogos que aguardam os entusiastas.

Uma das melhores formas de poupar é através das ofertas em pacote que as diferentes empresas de jogos têm para oferecer.

Aqui estão alguns dos melhores:

Nintendo Switch: revelando a alegria dos jogos

Interruptor Nintendo os entusiastas podem se alegrar, pois a temporada de férias traz um pacote irresistível.

Este pacote inclui um padrão (não OLED) Trocaruma cópia digital do sempre popular Mario Kart 8 Deluxe e um período de três meses Nintendo Switch On-line Filiação.

Avaliado em quase US$ 370 se adquirido separadamente, este pacote está disponível na Amazon, Best Buy, GameStop, Target, Walmart e na My Nintendo Store.

No entanto, com a alta demanda, a disponibilidade pode mudar rapidamente, então certifique-se de adquirir o seu com antecedência.

Xbox: mergulhe na excelência em jogos

Para quem entra no Xbox reino, um excepcional Segunda-feira cibernética pacote aguarda.

O Xbox Série S O pacote oferece não apenas o console, mas também três meses de Game Pass Ultimate, proporcionando acesso a uma extensa biblioteca de jogos de alta qualidade.

Completo com controlador, baterias e todos os cabos necessários, este pacote garante que você tenha tudo o que precisa para uma experiência de jogo envolvente.

PlayStation: entre em ação com o Homem-Aranha

Playstation os entusiastas podem elevar sua configuração de jogo com um desempenho estelar Segunda-feira cibernética pacote com o icônico Homem-Aranha. Este pacote combina tecnologia de jogo poderosa com o design elegante e compacto do Playstation console. Como bônus adicional, os jogadores recebem um dos melhores jogos do ano, tornando este pacote um negócio irresistível.

Enquanto o frenesi da Cyber ​​​​Monday está a todo vapor, fique de olho nessas emocionantes ofertas de jogos.

Quer você seja um jogador experiente ou queira presentear um amigo com a alegria de jogar, estes Segunda-feira cibernética ofertas estão preparadas para tornar esta temporada de férias verdadeiramente memorável.