Vinc Pichel bate Ismael Bonfim pela perda de peso do UFC São Paulo: ‘Decidi tirar sua capacidade de lutar e ganhar dinheiro’

Vinc Pichel decidiu mostrar a Ismael Bonfim as consequências de seus atos.

Pichel estava escalado para enfrentar Bonfim no peso leve no card principal de sábado no UFC São Paulo, mas a luta acabou sendo cancelada depois que Bonfim perdeu peso na pesagem oficial de sexta-feira. Bonfim desequilibrou a balança para 159,5 libras, três libras e meia acima do limite dos leves para uma luta sem título.

Pichel, 40, postou uma declaração em suas redes sociais após a falha no peso, criticando seu oponente por “falta de profissionalismo” e afirmando que ele acabou se recusando a lutar contra Bonfim com excesso de peso, em um esforço para alimentar o brasileiro com uma porção enorme de “autoresponsabilidade”.

“Então, como você sabe, minha luta foi cancelada”, escreveu Pinchel. “Meu oponente nem tentou ganhar peso e resolvi tirar a capacidade de luta dele e ganhar dinheiro por esse pouco profissionalismo, que tenho certeza que ele se arrepende. Eu sou enorme em auto-responsabilidade e ele não demonstrou nada com suas ações e por perder tanto peso, então decidi dar a ele um pouco por suas ações.

“Sinto muito por todos que ficaram animados em me ver derrubar e também felizes por arruinar as apostas contra mim ao mesmo tempo. Em meus mais de 15 anos de carreira, nunca perdi peso. Se você está chateado com minha decisão, sinto muito, mas não há mais ninguém para culpar além do meu oponente. Você me verá lutar novamente em breve!”

UFC Sao Paulo takes place Saturday, November 4, at the Ginásio do Ibirapuera in Sao Paulo, Brazil. Heavyweight contenders Jailton Almeida and Derrick Lewis headline the event.

Bonfim foi um dos três lutadores que perderam peso para o evento. A luta agendada no peso galo entre Victor Hugo e Daniel Marcos também foi cancelada devido a uma falha no peso de Hugo, o que significa que o UFC São Paulo passará a ser um card de 11 lutas.